В Укрэнерго рассказали, где завтра не будут выключать свет

В некоторых населенных пунктах будут действовать стабилизационные отключения света / Фото: Новини.LIVE

На завтра Укрэнерго не предоставляло ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве и Киевской области, тогда как в Днепропетровской области проводятся замеры потребления.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Как отмечают в ДТЭК, в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Из-за сетевых ограничений в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения.

Напомним, Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии. Сейчас в энергосистеме Украины работают все девять энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной государству территории.

Также мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко рассказал о ситуации на Запорожской АЭС. По его словам, оккупированная ЗАЭС — это самая большая потеря украинской энергосистемы за время войны.