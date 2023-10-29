Новини.LIVE собрали главные новости Украины и мира за 28 октября

Саммит на Мальте, масштабная непогода в Киеве и война в Израиле — новости 28 октября
В субботу, 28 октября, на Мальте стартовала встреча по украинской Формуле мира, а Израиль заявил о новом этапе войны в секторе Газа. Также в этот день всю Украину охватила сильная непогода, в результате чего, в частности, в Киеве есть пострадавшие.
Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 28 октября.
Ермак заявил о начале встречи по Формуле мира на Мальте
На Мальте проходит встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира. На ней представлено более 65 государств.
Зеленский обратился к участникам встречи по Формуле мира
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по украинской Формуле мира и отметил важность проведения такого мероприятия. Как известно, к встрече присоединились около 70 стран мира.
Киев накрыла непогода — ветер повалил рекламные щиты и деревья
28 октября Киев накрыла непогода. Мощный ветер свалил рекламные щиты и вырвал деревья с корнями. Кроме этого, в результате непогоды есть пострадавшие.
Данные о пострадавших в Киеве
Из-за непогоды в Киеве увеличилось количество пострадавших. Известно о восьми пострадавших людях.
Израиль заявил о новом этапе войны в секторе Газа
Израиль перешел на новый этап войны. В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа. Туда были направлены танки и пехота, а также их поддерживают массированные удары с воздуха и моря.
Эрдоган собрал миллионный митинг и угрожает признать Израиль военным преступником
В Турции состоялась миллионная демонстрация в поддержку Палестины. На нее вертолетом прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Я не чувствовал одиночества" — Байден тепло вспомнил о своем визите в Украину
Президент США Джо Байден рассказал о своей поездке в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По его словам, он провел в поезде 10 часов.
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