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Саммит на Мальте, масштабная непогода в Киеве и война в Израиле — новости 28 октября

29 октября 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Новини.LIVE собрали главные новости Украины и мира за 28 октября
Непогода в Киеве. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 28 октября, на Мальте стартовала встреча по украинской Формуле мира, а Израиль заявил о новом этапе войны в секторе Газа. Также в этот день всю Украину охватила сильная непогода, в результате чего, в частности, в Киеве есть пострадавшие.

Новини.LIVE собрали для вас дайджест главных событий 28 октября.

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Ермак заявил о начале встречи по Формуле мира на Мальте

На Мальте проходит встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира. На ней представлено более 65 государств.

Формула мира на Мальте
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Зеленский обратился к участникам встречи по Формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по украинской Формуле мира и отметил важность проведения такого мероприятия. Как известно, к встрече присоединились около 70 стран мира.

Зеленский и Формула мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео в Telegram

Киев накрыла непогода — ветер повалил рекламные щиты и деревья

28 октября Киев накрыла непогода. Мощный ветер свалил рекламные щиты и вырвал деревья с корнями. Кроме этого, в результате непогоды есть пострадавшие.

Непогода в Киеве
Дерево на дороге из-за сильного ветра. Фото: t.me/kyivpatrol

Данные о пострадавших в Киеве

Из-за непогоды в Киеве увеличилось количество пострадавших. Известно о восьми пострадавших людях.

Непогода в Киеве
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Киеве. Фото: КАРС

Израиль заявил о новом этапе войны в секторе Газа

Израиль перешел на новый этап войны. В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа. Туда были направлены танки и пехота, а также их поддерживают массированные удары с воздуха и моря.

Война в Израиль
Израильские военные. Фото: Reuters

Эрдоган собрал миллионный митинг и угрожает признать Израиль военным преступником

В Турции состоялась миллионная демонстрация в поддержку Палестины. На нее вертолетом прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Митинги в Турции
Эрдоган выступает на пропалестинском митинге. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

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Президент США Джо Байден рассказал о своей поездке в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По его словам, он провел в поезде 10 часов.

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Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве. Фото: ОП

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