Новини.LIVE зібрали головні новини України та світу за 28 жовтня

Саміт на Мальті, масштабна негода в Києві та війна в Ізраїлі — новини 28 жовтня
У суботу, 28 жовтня, на Мальті стартувала зустріч щодо української Формули миру, а Ізраїль заявив про новий етап війни в секторі Гази. Також цього дня усю Україну охопила сильна негода, внаслідок чого, зокрема, у Києві є постраждалі.
Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 28 жовтня.
Єрмак заявив про початок зустрічі щодо Формули миру на Мальті
На Мальті проходить зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру. На ній представлені понад 65 держав.
Зеленський звернувся до учасників зустрічі щодо Формули миру
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі щодо української Формули миру та наголосив на важливості проведення такого заходу. Як відомо, до зустрічі долучилися майже 70 країн світу.
Київ накрила негода — вітер повалив рекламні щити та дерева
28 жовтня Київ накрила негода. Потужний вітер повалив рекламні щити та вирвав дерева з корінням. Окрім цього, внаслідок негоди є постраждалі.
Дані про постраждалих у Києві
Через негоду у Києві збільшилась кількість постраждалих. Відомо про вісім потерпілих людей.
Ізраїль заявив про новий етап війни в секторі Гази
Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази. Туди було направлено танки та піхоту, також їх підтримують масовані удари з повітря та моря.
Ердоган зібрав мільйонний мітинг і погрожує визнати Ізраїль воєнним злочинцем
У Туреччині відбулася мільйонна демонстрація на підтримку Палестини. На неї гелікоптером прибув президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.
"Я не відчував самотності" — Байден тепло згадав про свій візит до України
Президент США Джо Байден розповів про свою поїздку до України, аби зустрітися з Володимиром Зеленським. За його словами, він провів у поїзді 10 годин.
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