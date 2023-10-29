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Саміт на Мальті, масштабна негода в Києві та війна в Ізраїлі — новини 28 жовтня

29 жовтня 2023 08:30
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Козюк Тетяна
редактор
Новини.LIVE зібрали головні новини України та світу за 28 жовтня
Наслідки негоди у Києві. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 28 жовтня, на Мальті стартувала зустріч щодо української Формули миру, а Ізраїль заявив про новий етап війни в секторі Гази. Також цього дня усю Україну охопила сильна негода, внаслідок чого, зокрема, у Києві є постраждалі. 

Новини.LIVE зібрали для вас дайджест головних подій 28 жовтня.

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Єрмак заявив про початок зустрічі щодо Формули миру на Мальті

На Мальті проходить зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру. На ній представлені понад 65 держав. 

Формула миру на Мальті
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Зеленський звернувся до учасників зустрічі щодо Формули миру

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі щодо української Формули миру та наголосив на важливості проведення такого заходу. Як відомо, до зустрічі долучилися майже 70 країн світу.

Зеленський і Формула миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео в Telegram

Київ накрила негода — вітер повалив рекламні щити та дерева

28 жовтня Київ накрила негода. Потужний вітер повалив рекламні щити та вирвав дерева з корінням. Окрім цього, внаслідок негоди є постраждалі. 

Негода в Києві
Дерево на дорозі внаслідок сильного вітру. Фото: t.me/kyivpatrol

Дані про постраждалих у Києві

Через негоду у Києві збільшилась кількість постраждалих. Відомо про вісім потерпілих людей.

Негода в Києві
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди у Києві. Фото: КАРС

Ізраїль заявив про новий етап війни в секторі Гази

Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази. Туди було направлено танки та піхоту, також їх підтримують масовані удари з повітря та моря.

Війна в Ізраїль
Ізраїльські військові. Фото: Reuters

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Ердоган виступає на пропалестинському мітингу. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

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Президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві. Фото: ОП

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