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САП обжаловала меру пресечения главе Тернопольского облсовета

4 июля 2023 14:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
САП обжаловала меру пресечения главе Тернопольского облсовета
Председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко, а также двум заместителям начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

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Подробности

Известно, что прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционные жалобы на решение следователя судьи. Соответственно, председателю Тернопольского областного совета и еще двум заместителям председателя Тернопольской ОВА избрали меры пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога более 805 тысяч гривен.

"Прокурор не соглашается с размером залога, определенного следователем судьей, и в суде апелляционной инстанции, учитывая тяжесть преступления, будет настаивать на применении более строгой меры пресечения — содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для главы Тернопольского облсовета, 10 млн грн — для первого заместителя председателя Тернопольской ОВА и 8 млн грн — другого заместителя. Поскольку преступление, инкриминируемое председателю Тернопольского облсовета, связано с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий, стороной обвинения готовится ходатайство об отстранении лица от занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что два заместителя председателя Тернопольской ОВА с марта 2023 года уволены от исполнения своих должностных обязанностей.

Что известно о деле

Председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области 26 июня задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Позже, в Высшем антикоррупционном суде 28 июня избрали меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко и одному из бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку.

Напомним, во Львове стражи порядка задержали полковника службы гражданской защиты Университета безопасности жизнедеятельности. Чиновник требовал от представителя предприятия взятку в размере 30 тыс. грн за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.

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