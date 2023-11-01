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К мэру Ужгорода Богдану Андрееву пришла с обысками СБУ

1 ноября 2023 12:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
К мэру Ужгорода Богдану Андрееву пришла с обысками СБУ
Мэр Ужгорода Богдан Андреев. Фото: Courtesy Photo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева и горсовете сегодня, 1 ноября. Правоохранители проверяют законность пересечения ими государственной границы Украины.

Об этом сообщили журналист Виталий Глагола.

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Обыски у мэра Ужгорода

Журналист рассказал, что Служба безопасности Украины 1 ноября пришла с обысками к мэру Ужгорода Богдану Андрееву и горсовету.

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Обыски у мэра Ужгорода. Фото: t.me/VGlagola

Правоохранители документируют противоправную деятельность отдельных депутатов и госслужащих Ужгородского городского совета по вопросу незаконного пересечения ими государственной границы Украины.

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Напомним, утром 1 ноября правоохранители снова начали обыски у народного депутата Александра Дубинского. Его подозревают в содействии незаконному выезду за границу военнообязанных.

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