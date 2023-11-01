К мэру Ужгорода Богдану Андрееву пришла с обысками СБУ

Мэр Ужгорода Богдан Андреев. Фото: Courtesy Photo

Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева и горсовете сегодня, 1 ноября. Правоохранители проверяют законность пересечения ими государственной границы Украины.

Об этом сообщили журналист Виталий Глагола.

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Журналист рассказал, что Служба безопасности Украины 1 ноября пришла с обысками к мэру Ужгорода Богдану Андрееву и горсовету.

Обыски у мэра Ужгорода. Фото: t.me/VGlagola

Правоохранители документируют противоправную деятельность отдельных депутатов и госслужащих Ужгородского городского совета по вопросу незаконного пересечения ими государственной границы Украины.

Напомним, утром 1 ноября правоохранители снова начали обыски у народного депутата Александра Дубинского. Его подозревают в содействии незаконному выезду за границу военнообязанных.