До мера Ужгорода Богдана Андріїва прийшла з обшуками СБУ
Служба безпеки України проводить обшуки в кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва та міськраді, сьогодні, 1 листопада. Правоохоронці перевіряють законність перетину ними державного кордону України.
Про це повідомили журналіст Віталій Глагола.
Обшуки в мера Ужгорода
Журналіст розповів, що Служба безпеки України 1 листопада прийшла з обшуками до мера Ужгорода Богдана Андріїва та міськради.
Правоохоронці документують протиправну діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України
Нагадаємо, вранці 1 листопада правоохоронці знову почали обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Його підозрюють у сприянні незаконному виїзду за кордон військовозобов'язаних.
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