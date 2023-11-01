До мера Ужгорода Богдана Андріїва прийшла з обшуками СБУ

Мер Ужгорода Богдан Андріїв. Фото: Courtesy Photo

Служба безпеки України проводить обшуки в кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва та міськраді, сьогодні, 1 листопада. Правоохоронці перевіряють законність перетину ними державного кордону України.

Про це повідомили журналіст Віталій Глагола.

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Журналіст розповів, що Служба безпеки України 1 листопада прийшла з обшуками до мера Ужгорода Богдана Андріїва та міськради.

Обшуки у мера Ужгорода. Фото: t.me/VGlagola

Правоохоронці документують протиправну діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України

Нагадаємо, вранці 1 листопада правоохоронці знову почали обшуки у народного депутата Олександра Дубінського. Його підозрюють у сприянні незаконному виїзду за кордон військовозобов'язаних.