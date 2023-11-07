Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow СБУ проводит проверку двух храмов УПЦ МП в Закарпатье arrow

СБУ проводит проверку двух храмов УПЦ МП в Закарпатье

7 ноября 2023 12:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ проводит проверку двух храмов УПЦ МП в Закарпатье
СБУ производит проверку УПЦ МП. Фото: Telegram/Виталий Глагола
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Представители Службы Безопасности Украины пришли с проверкой в село Русские Геевцы, в Свято-Михайловский храм, и в село Красное, в храм Рождества Божьей матери. Эти два храма УПЦ МП, вероятно, пропагандировали "русский мир".

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

Читайте также:

СБУ проводит проверку храмов УПЦ МП в Закарпатье

По словам журналиста, проверяется информация о том, что в этих храмах молились о российском высоком духовенстве, которое благословляло российскую армию на вторжение в Украину.

СБУ
СБУ пришла с проверкой в храм УПЦ МП. Фото: СБУ

Также там оправдывали войну России против Украины и разжигали межконфессиональную рознь.

Кроме того, проверяется законность размещения храмов на соответствующих земельных участках.

null
Скриншот поста Глаголы

Напомним, что на Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс. По его мнению, это "не наши земли", потому что там говорят на русском языке. В суде священника признали виновным в коллаборационной деятельности.

Кроме того, 19 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП. "За" проголосовало 267 народных депутатов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме