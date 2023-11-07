СБУ проводит проверку двух храмов УПЦ МП в Закарпатье

СБУ производит проверку УПЦ МП. Фото: Telegram/Виталий Глагола

Представители Службы Безопасности Украины пришли с проверкой в село Русские Геевцы, в Свято-Михайловский храм, и в село Красное, в храм Рождества Божьей матери. Эти два храма УПЦ МП, вероятно, пропагандировали "русский мир".

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.

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По словам журналиста, проверяется информация о том, что в этих храмах молились о российском высоком духовенстве, которое благословляло российскую армию на вторжение в Украину.

СБУ пришла с проверкой в храм УПЦ МП. Фото: СБУ

Также там оправдывали войну России против Украины и разжигали межконфессиональную рознь.

Кроме того, проверяется законность размещения храмов на соответствующих земельных участках.

Скриншот поста Глаголы

Напомним, что на Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс. По его мнению, это "не наши земли", потому что там говорят на русском языке. В суде священника признали виновным в коллаборационной деятельности.

Кроме того, 19 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП. "За" проголосовало 267 народных депутатов.