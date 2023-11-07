СБУ проводит проверку двух храмов УПЦ МП в Закарпатье
Представители Службы Безопасности Украины пришли с проверкой в село Русские Геевцы, в Свято-Михайловский храм, и в село Красное, в храм Рождества Божьей матери. Эти два храма УПЦ МП, вероятно, пропагандировали "русский мир".
Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.
СБУ проводит проверку храмов УПЦ МП в Закарпатье
По словам журналиста, проверяется информация о том, что в этих храмах молились о российском высоком духовенстве, которое благословляло российскую армию на вторжение в Украину.
Также там оправдывали войну России против Украины и разжигали межконфессиональную рознь.
Кроме того, проверяется законность размещения храмов на соответствующих земельных участках.
Напомним, что на Буковине священник УПЦ Московского патриархата на похоронах погибшего военнослужащего призвал отдать России Крым и Донбасс. По его мнению, это "не наши земли", потому что там говорят на русском языке. В суде священника признали виновным в коллаборационной деятельности.
Кроме того, 19 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект о запрете УПЦ МП. "За" проголосовало 267 народных депутатов.
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