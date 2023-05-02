СБУ разоблачила незаконную попытку вывоза двигателей для самолетов в Иран

СБУ предотвратила нелегальный вывоз в Иран двигателей в военно-транспортные самолеты. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила двух предпринимателей, которые пытались незаконно вывезти в Иран два турбореактивных авиадвигателя Д-36 для продажи. Задержанные находились в Днепре.

Об этом сообщает СБУ на своей Telegram-странице.

Читайте также:

Детали уголовного дела

Служба безопасности предотвратила попытку незаконного вывоза за пределы Украины авиационных комплектующих, подлежащих государственному экспортному контролю, говорят в СБУ.

Фигуранты дела планировали заработать 400 тысяч долларов.

"Для маскировки преступной деятельности злоумышленники хотели вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов. Для этого вносили недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации", — говорят следователи.

СБУ предотвратила нелегальный вывоз в Иран двигателей в военно-транспортные самолеты. Фото: СБУ

Как сообщается, организаторами преступной схемы являются двое владельцев днепровской компании, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африку.

Двигатели, которые они пытались нелегально вывезти за границу, были ранее похищены во время ликвидации одного из госпредприятий, отмечают в СБУ.

"Делки планировали сделать "косметический" ремонт этих агрегатов и изготовить на них поддельные документы для дальнейшей продажи. Злоумышленники хранили авиапродукцию в ангаре на территории предприятия. Именно там ее обнаружили правоохранители при обысках по месту работы фигурантов. В настоящее время двигатели изъяты для проведения экспертиз. После этого будет решен вопрос об их передаче на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины", — заявили правоохранители.

Начато расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины ликвидировала прокси-центр, осуществлявший информационные операции против Украины. Злоумышленниками оказались жители Полтавской и Харьковской областей.