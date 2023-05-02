СБУ викрила незаконну спробу вивезення двигунів для літаків в Іран

СБУ запобігла нелегальному вивезенню в Іран двигунів до військово-транспортних літаків. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила двох підприємців, яка намагалися незаконно вивезти до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу. Затримані перебували у Дніпрі.

Про це повідомляє СБУ на своїй Telegram-сторінці.

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Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення за межі України авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю, кажуть у СБУ.

Фігуранти справи планували заробити 400 тисяч доларів.

"Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій", — кажуть слідчі.

СБУ запобігла нелегальному вивезенню в Іран двигунів до військово-транспортних літаків. Фото: СБУ

Як повідомляється, організаторами злочинної схеми є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

Двигуни, які вони намагались нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств, зазначають у СБУ.

"Ділки планували зробити "косметичний" ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу. Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів. Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України", — заявили правоохоронці.

Наразі розпочато розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності за за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України ліквідувала проксі-центр, який здійснював інформаційні операції проти України. Зловмисниками виявились жителі Полтавської та Харківської областей.