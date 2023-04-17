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СБУ задержала бывшего сотрудника херсонского вокзала за помощь оккупантам: что он сделал

17 апреля 2023 10:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ задержала бывшего сотрудника херсонского вокзала за помощь оккупантам: что он сделал
Задержание бывшего сотрудника херсонского вокзала. Фото: Служба безопасности Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу вокзала городской станции Херсона, который являлся соучастником российской агрессии в Украине. 

Об этом сообщает СБУ.

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Помощь оккупантам

Местный житель поддержал захватчиков и вступил в ряды оккупационной администрации. Его назначили на должность главы вокзала города, который входил в состав созданного Россией "унитарного предприятия Херсонская железная дорога". На этой должности он помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.

Он организовывал беспрепятственную транспортировку военной техники, оружия и боеприпасов с территории России до захваченного Херсона. Для этого он давал преступные указания своим подчиненным и угрожал сдать их карательным органам России в случае отказа или невыполнения незаконных указаний.

После освобождения города он попытался скрыться и избежать наказания, но СБУ установила его местонахождение и задержала.

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила депутата государственной думы России Виктора Водолацкого в поддержке оккупационного режима на временно захваченной территории Луганской области. 

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