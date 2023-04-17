СБУ затримала колишнього співробітника херсонського вокзалу за допомогу окупантам: що він зробив

Затримання колишнього співробітника Херсонського вокзалу. Фото: Служба безпеки України

Співробітники Служби безпеки України затримали голову вокзалу міської станції Херсона, який був учасником російської агресії в Україні.

Про це повідомляє СБУ.

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Допомога окупантам

Місцевий житель підтримав загарбників та вступив до лав окупаційної адміністрації. Його призначили на посаду голови вокзалу міста, яке входило до складу створеного Росією "унітарного підприємства Херсонська залізниця". На цій посаді він допомагав загарбникам налагодити залізничне сполучення для потреб окупаційних угруповань на південному фронті.

Він організовував безперешкодне транспортування військової техніки, зброї та боєприпасів із території Росії до захопленого Херсона. І тому він давав злочинні вказівки своїм підлеглим і погрожував здати їх каральним органам Росії у разі відмови чи невиконання незаконних вказівок.

Після звільнення міста він спробував втекти та уникнути покарання, але СБУ встановила його місцеперебування та затримала.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) звинуватила депутата державної думи Росії Віктора Водолацького у підтримці окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Луганської області.