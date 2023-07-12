Фейковые сборы на лечение военных — как распознать мошенников

Фейковые сборы для лечения военных. Фото: Новини.LIVE

К сожалению, работу мошенников не остановила даже полномасштабная война в Украине. Они не гнушаются ничем и наживаются на большом горе украинцев. Так недавно была разоблачена еще одна схема — аферисты создают фейковые объявления в соцсетях о сборе средств от имени украинских защитников, используя фото реальных бойцов.

Как не попасть в ловушку преступников и распознать фейк, рассказали фактчекеры проекта "По ту сторону новостей".

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Как выглядят фейковые объявления

Прежде всего, мошенники стремятся надавить на эмоции украинцев. Поэтому для этого, как правило, используют фотографию тяжелораненого бойца и придумывают историю, что от защитника все отвернулись, он остался совсем один и помочь ему некому.

Самое циничное, что аферисты используют фотографии реальных военных, меняя имя и придумывая легенду.

"Это пример циклического фейка, который каждый раз упаковывается под новую легенду. Суть та же: публикуют сердцебитное объявление типа "Меня зовут…. Я тяжело ранен, от меня все ушли, помогите, перешлите какие-то средства…". Только ворованные фото тасуют. А чтобы труднее было проверить — выдают их за вымышленных персонажей", — объясняют фактчекеры.

Отличительной особенностью таких объявлений, отмечается, является периодическое практически полное переписывание. К примеру, в Facebook это можно проверить, просмотрев историю изменений поста.

"Авторка мошеннического сообщения впоследствии отредактировала его до неузнаваемости и опубликовала взамен другое объявление, однако так же фейковое. Если в первой редакции она откровенно выманивает средства на мошенническую карточку, то во второй пытается затянуть читателей, которых подкупила жалкая история, на Telegram. Схема проста: больше читателей — больше рекламы, а значит, и больше денег", — объясняют специалисты.

Фейковая новость в соцсетях. Фото: facebook.com/behindtheukrainenews

Как распознать мошенническое объявление

Аналитики отмечают, чтобы не попасть в ловушку аферистов, следует обращать внимание на следующие детали:

авторы объявления пытаются играть на чувствах сочувствия и вины;

в тексте часто используются заглавные буквы и эмодзи;

в публикации нет никаких ссылок на официальных представителей волонтерских сообществ или, например, на страницу военного;

публикации о якобы сборах для лечения бойца имеют практически идентичный текст.

Специалисты советуют не участвовать в сомнительном собрании, а отправлять деньги только в те благотворительные фонды, организации и т.п., в которых уверены.

"Помогайте только в том случае, если на 100% уверены, что помощь поступит тому, кому нужно", — призывают украинцев.

Ранее мы сообщали, что украинские волонтеры сообщили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники говорят, что они из благотворительного фонда, а затем обворовывают военных.

Также мы писали, что мошенники предлагают морякам несуществующие рабочие места.