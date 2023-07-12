Фейковые сборы на лечение военных — как распознать мошенников

Мошенники выманивают деньги на "лечение" военных: как распознать фейковые сборы
К сожалению, работу мошенников не остановила даже полномасштабная война в Украине. Они не гнушаются ничем и наживаются на большом горе украинцев. Так недавно была разоблачена еще одна схема — аферисты создают фейковые объявления в соцсетях о сборе средств от имени украинских защитников, используя фото реальных бойцов.
Как не попасть в ловушку преступников и распознать фейк, рассказали фактчекеры проекта "По ту сторону новостей".
Как выглядят фейковые объявления
Прежде всего, мошенники стремятся надавить на эмоции украинцев. Поэтому для этого, как правило, используют фотографию тяжелораненого бойца и придумывают историю, что от защитника все отвернулись, он остался совсем один и помочь ему некому.
Самое циничное, что аферисты используют фотографии реальных военных, меняя имя и придумывая легенду.
"Это пример циклического фейка, который каждый раз упаковывается под новую легенду. Суть та же: публикуют сердцебитное объявление типа "Меня зовут…. Я тяжело ранен, от меня все ушли, помогите, перешлите какие-то средства…". Только ворованные фото тасуют. А чтобы труднее было проверить — выдают их за вымышленных персонажей", — объясняют фактчекеры.
Отличительной особенностью таких объявлений, отмечается, является периодическое практически полное переписывание. К примеру, в Facebook это можно проверить, просмотрев историю изменений поста.
"Авторка мошеннического сообщения впоследствии отредактировала его до неузнаваемости и опубликовала взамен другое объявление, однако так же фейковое. Если в первой редакции она откровенно выманивает средства на мошенническую карточку, то во второй пытается затянуть читателей, которых подкупила жалкая история, на Telegram. Схема проста: больше читателей — больше рекламы, а значит, и больше денег", — объясняют специалисты.
Как распознать мошенническое объявление
Аналитики отмечают, чтобы не попасть в ловушку аферистов, следует обращать внимание на следующие детали:
- авторы объявления пытаются играть на чувствах сочувствия и вины;
- в тексте часто используются заглавные буквы и эмодзи;
- в публикации нет никаких ссылок на официальных представителей волонтерских сообществ или, например, на страницу военного;
- публикации о якобы сборах для лечения бойца имеют практически идентичный текст.
Специалисты советуют не участвовать в сомнительном собрании, а отправлять деньги только в те благотворительные фонды, организации и т.п., в которых уверены.
"Помогайте только в том случае, если на 100% уверены, что помощь поступит тому, кому нужно", — призывают украинцев.
Ранее мы сообщали, что украинские волонтеры сообщили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники говорят, что они из благотворительного фонда, а затем обворовывают военных.
Также мы писали, что мошенники предлагают морякам несуществующие рабочие места.