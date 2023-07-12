Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Шахраї виманюють гроші на "лікування" військових: як розпізнати фейкові збори arrow

Шахраї виманюють гроші на "лікування" військових: як розпізнати фейкові збори

12 липня 2023 06:35
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Фейкові збори на лікування військових — як розпізнати шахраїв
Фейкові збори на лікування військових. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

На жаль, роботу шахраїв не зупинила навіть повномасштабна війна в Україні. Вони не гребують нічим та наживаються на великому горі українців. Так нещодавно була викрита ще одна схема — аферисти створюють фейкові оголошення в соцмережах про збір коштів від імені українських захисників, використовуючи фото реальних бійців. 

Як не потрапити у пастку злочинців та розпізнати  фейк, розповіли фактчекери проєкту "По той бік новин".

Читайте також:

Як виглядають фейкові оголошення 

Перш за все шахраї прагнуть натиснути на емоції українців. Тому для цього, як правило, використовують фотографію тяжкопораненого бійця та вигадують історію, що від захисника всі відвернулися, він залишився зовсім один і допомогти йому нікому.

Найцинічніше те, що аферисти використовують фотографії реальних військових, змінюючи ім'я та придумуючи легенду. 

"Це приклад циклічного фейку, який щоразу упаковується під нову легенду. Суть та сама: публікують серцебитне оголошення типу "Мене звуть…. Я тяжко поранений, від мене всі пішли, допоможіть, перешліть якісь кошти…". Тільки крадені фото тасують. А щоб важче було перевірити — видають їх за вигаданих персонажів", — пояснюють фактчекери.

Прикметною особливістю таких оголошень, наголошується, є періодичне практично повне переписування. До прикладу, у Facebook це можна перевірити, переглянувши історію змін посту.

"Авторка шахрайського повідомлення згодом відредагувала його до невпізнаваності й опублікувала натомість геть інше оголошення, проте так само фейкове. Якщо в першій редакції вона відверто виманює кошти на шахрайську картку, то в другій намагається затягнути читачів, яких підкупила жалюгідна історія, на Telegram-канал. Схема проста: більше читачів — більше реклами, а значить, і більше грошей", — пояснюють фахівці.

 

Як виглядають фейкові оголошення про допомогу українським захисникам
Фейкова новина в соцмережах. Фото: facebook.com/behindtheukrainenews

Як розпізнати шахрайське оголошення

Аналітики зазначають, щоб не потрапити у пастку аферистів, слід звертати увагу на такі деталі: 

  • автори оголошення намагаються грати на почуттях співчуття та провини;
  • у тексті часто використовують великі літери та емодзі;
  • у публікації немає жодних посилань на офіційних представників волонтерських спільнот або, наприклад, на сторінку військового;
  • публікації про нібито збори на лікування бійця мають практично ідентичний текст. 

Спеціалісти радять не брати участі у сумнівних зборах, а відправляти гроші лише в ті благодійні фонди, організації тощо, в яких впевнені.

"Допомагайте лише в тому випадку, якщо на 100% упевнені, що допомога надійде тому, кому потрібно", — закликають українців.

Раніше ми повідомляли, що українські волонтери повідомили про нову схему шахрайства. Зловмисники кажуть, що вони із благодійного фонду, а після цього обкрадають військових. 

Також ми писали, що шахраї пропонують морякам неіснуючі робочі місця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз