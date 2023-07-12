Фейкові збори на лікування військових — як розпізнати шахраїв

Фейкові збори на лікування військових. Фото: Новини.LIVE

На жаль, роботу шахраїв не зупинила навіть повномасштабна війна в Україні. Вони не гребують нічим та наживаються на великому горі українців. Так нещодавно була викрита ще одна схема — аферисти створюють фейкові оголошення в соцмережах про збір коштів від імені українських захисників, використовуючи фото реальних бійців.

Як не потрапити у пастку злочинців та розпізнати фейк, розповіли фактчекери проєкту "По той бік новин".

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Як виглядають фейкові оголошення

Перш за все шахраї прагнуть натиснути на емоції українців. Тому для цього, як правило, використовують фотографію тяжкопораненого бійця та вигадують історію, що від захисника всі відвернулися, він залишився зовсім один і допомогти йому нікому.

Найцинічніше те, що аферисти використовують фотографії реальних військових, змінюючи ім'я та придумуючи легенду.

"Це приклад циклічного фейку, який щоразу упаковується під нову легенду. Суть та сама: публікують серцебитне оголошення типу "Мене звуть…. Я тяжко поранений, від мене всі пішли, допоможіть, перешліть якісь кошти…". Тільки крадені фото тасують. А щоб важче було перевірити — видають їх за вигаданих персонажів", — пояснюють фактчекери.

Прикметною особливістю таких оголошень, наголошується, є періодичне практично повне переписування. До прикладу, у Facebook це можна перевірити, переглянувши історію змін посту.

"Авторка шахрайського повідомлення згодом відредагувала його до невпізнаваності й опублікувала натомість геть інше оголошення, проте так само фейкове. Якщо в першій редакції вона відверто виманює кошти на шахрайську картку, то в другій намагається затягнути читачів, яких підкупила жалюгідна історія, на Telegram-канал. Схема проста: більше читачів — більше реклами, а значить, і більше грошей", — пояснюють фахівці.

Фейкова новина в соцмережах. Фото: facebook.com/behindtheukrainenews

Як розпізнати шахрайське оголошення

Аналітики зазначають, щоб не потрапити у пастку аферистів, слід звертати увагу на такі деталі:

автори оголошення намагаються грати на почуттях співчуття та провини;

у тексті часто використовують великі літери та емодзі;

у публікації немає жодних посилань на офіційних представників волонтерських спільнот або, наприклад, на сторінку військового;

публікації про нібито збори на лікування бійця мають практично ідентичний текст.

Спеціалісти радять не брати участі у сумнівних зборах, а відправляти гроші лише в ті благодійні фонди, організації тощо, в яких впевнені.

"Допомагайте лише в тому випадку, якщо на 100% упевнені, що допомога надійде тому, кому потрібно", — закликають українців.

Раніше ми повідомляли, що українські волонтери повідомили про нову схему шахрайства. Зловмисники кажуть, що вони із благодійного фонду, а після цього обкрадають військових.

Також ми писали, що шахраї пропонують морякам неіснуючі робочі місця.