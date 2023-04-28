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Еще один облсовет запретил УПЦ МП пользоваться выделенной ранее землей

28 апреля 2023 14:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Еще один облсовет запретил УПЦ МП пользоваться выделенной ранее землей
Заседание Винницкого областного совета. Фото: издание "Башня"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Структуры Украинской православной церкви Московского патриархата потеряли возможность пользоваться имуществом и землей в Винницкой области. Областной совет разорвал все договоры об аренде с УПЦ МП.

Об этом сообщает издание Винница.info.

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Расторжение договора

Винницкий областной совет на сегодняшнем заседании проголосовал за расторжение договоров об аренде земельных участков по структурам Украинской православной церкви Московского патриархата.

То есть представители УПЦ МП потеряли возможность распоряжаться имуществом и земельными участками на территории региона.

Рекомендации по проверке

Кроме того, депутаты Винницкого облсовета обратились в соответствующие органы с рекомендацией провести проверки всех участков и церковных построек, которыми пользовалась УПЦ МП в Винницкой области.

"У нас сложилась такая ситуация, что в больницах, других коммунальных заведениях, которые являются собственностью общин районов, находятся также церкви Московского патриархата. Поэтому просил бы, чтобы мы обратились к территориальным общинам области", — подчеркнул депутат облсовета Андрей Гижко.

Напомним, что 27 апреля УПЦ МП лишили права пользования землями в Черновцах.

В этот же день Житомирский областной совет запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

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