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Ще одна облрада заборонила УПЦ МП користуватися виділеною раніше землею

28 квітня 2023 14:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ще одна облрада заборонила УПЦ МП користуватися виділеною раніше землею
Засідання Вінницької обласної ради. Фото: видання "Вежа"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Структури Української православної церкви Московського патріархату втратили можливість користуватися майном і землею у Вінницькій області. Обласна рада розірвала усі договори про оренду із УПЦ МП.

Про це повідомляє видання Вінниця.info.

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Розірвання договору

Вінницька обласна рада на сьогоднішньому засідання проголосувала за розірвання договорів про оренду земельних ділянок структурами Української православної церкви Московського патріархату.

Тобто представники УПЦ МП втратили можливість розпоряджатися майном та земельними ділянками на території регіону.

Рекомендації перевірки

Крім того, депутати Вінницької облради звернулися до відповідних органів із рекомендацією провести перевірки усіх ділянок та церковних будівель, якими користувалася УПЦ МП у Вінницькій області.

"В нас склалась така ситуація що в лікарнях, інших комунальних закладах, які є власністю громад районів знаходяться також церкви Московського патріархату. Тому просив би, щоб ми звернулись до територіальних громад області", — наголосив депутат облради Андрій Гижко.

Нагадаємо, що 27 квітня УПЦ МП позбавили права користування землями у Чернівцях.

Цього ж дня Житомирська обласна рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

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