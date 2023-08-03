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Что делать, если срок действия ID-паспорта закончился во время военного положения: ответ МВД

3 августа 2023 15:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Что делать, если срок действия ID-паспорта закончился во время военного положения: ответ МВД
Украинские паспорта. Фото: news.dtkt.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство внутренних дел объяснило, что делать украинцам, если срок действия ID-карт закончился во время военного положения. Также в ведомстве рассказали, будет ли действительным паспорт, в котором не вклеена фотография по достижению 25 и 40 лет.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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В МВД сообщили, что срок действия ID-карты завершился за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после этой даты.

Что касается, фотографии в паспорте, в ведомстве указали, что срок вклеивания новых фото в паспорта образца 1994 года наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после этой даты.

Когда нужно заменить ID-карту и обновить фото в паспорте

Согласно предоставленных данным, документы являются действительными в период военного положения и подлежат обмену или вклеиванию новых фото в течение 30 календарных дней со дня отмены военного положения.

Напомним, что украинский паспорт снова поднялся в международном рейтинге Henley & Partners. Документ оказался на четыре ступени выше. Паспорт занял 30-е место по количеству стран, куда люди могут ездить без виз.

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