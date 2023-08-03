Що робити, якщо термін дії ID-паспорта закінчився під час воєнного стану: відповідь МВС

Українські паспорти. Фото: news.dtkt.ua

Міністерство внутрішніх справ пояснило, що робити українцям, якщо термін дії ID-карток закінчився під час воєнного стану. Також у відомстві розповіли, чи буде дійсним паспорт, в якому не вклеєно фотографію з досягнення 25 та 40 років.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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У МВС повідомили, що термін дії ID-картки завершився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після цієї дати.

Що стосується, фотографії у паспорті, у відомстві зазначили, що термін вклеювання нових фото у паспорти зразка 1994 року настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після цієї дати.

Коли потрібно замінити ID-картку та оновити фото у паспорті

Згідно з наданими даними, документи є дійсними в період воєнного стану та підлягають обміну або вклеюванню нових фото протягом 30 календарних днів з дня скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що український паспорт знову піднявся у міжнародному рейтингу Henley & Partners. Документ виявився на чотири ступені вищим. Паспорт посів 30 місце за кількістю країн, куди люди можуть їздити без віз.