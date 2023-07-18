Украинский паспорт поднялся в рейтинге самых влиятельных

Украинский паспорт в руках человека. Фото: Vista Create

Украинский паспорт снова поднялся в международном рейтинге Henley & Partners. Документ оказался на четыре ступени выше. Паспорт занял 30-е место по количеству стран, куда люди могут ездить без виз.

Об этом сообщает Henley & Partners.

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Компания сообщает, что за год украинцы получили возможность в рамках безвизового режима посещать Джибути, Израиль и Суринам. Общее количество государств, с которыми Украина установила безвиз, выросло до 146.

На 30-м месте страна оказалась вместе с Гренадой и Сент-Люсией.

Лидеры:

Сингапур (граждане могут посещать 192 страны без виз);

Италия, Германия, Испания (190 стран без виз);

Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония (189 стран без виз);

Дания, Ирландия, Нидерланды, Великобритания (188 стран без виз);

Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Португалия (187 стран без виз);

Австралия, Венгрия, Польша (186 стран без виз);

Канада, Греция (185 стран без виз);

Литва, США (184 страны без виз);

Латвия, Словакия, Словения (183 страны без виз);

Эстония, Исландия (182 страны без виз).

Напомним, с 1 августа 2023 года некоторые украинцы могут потерять действие своих паспортов. Это произойдет, если до этого времени не будет вклеено фото теми, кому исполнилось 25 или 45 лет.

Также мы писали, что когда происходит кража паспорта независимо от того, где это произошло, в большинстве стран процедура обращения в уполномоченные органы одинакова. Прежде всего, необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции для того, чтобы составить заявление о потере паспортного документа.