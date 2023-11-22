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Что нужно сажать, когда выпал снег — перечень овощей и растений, которые переживут морозы

22 ноября 2023 13:04
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Что садить зимой – какие овощи переживут холод
Выращивание овощей зимой. Фото: Credits
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Календарная осень подходит к концу, во многих областных центрах уже выпал первый снег. Однако для дачников даже в период холодов есть работа, ведь есть культуры, которые можно высаживать в ноябре и декабре.

Какие растения и овощи переживут неустойчивую погоду Новини.LIVE узнало у руководительницы отдела по продажам "Семена Украины" Дячук Валентины.

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Что сажать на огороде в ноябре

"Ноябрь — достаточно сложный для дачника месяц из-за непредсказуемой погоды. В последний осенний месяц дождь, снег и солнце часто сменяют друг друга, поэтому в этом месяце можно высаживать только самые стойкие растения. Можно посадить устойчивые к морозам и перепадам температур овощи. Это репа, капуста, лук-порей, цикорий, петрушка, горох", — сказала эксперт.

Капуста на огороде
Капуста, растущая зимой. Фото: ТСН
Зимний огород
Выращивание овощей на огороде зимой. Фото: ТСН

Также она советует сажать озимый лук и озимый чеснок. Кроме того, вырастут в такую погоду салат и шпинат. Многие лекарственные растения сажают именно под зиму, поскольку они лучше растут после закаливания холодом.

"Выделите для "зеленой аптечки" отдельный участок с хорошим освещением. Под зиму сажаем на участке ромашку, валериану, зверобой, вербену, любисток. Эти растения перезимуют в земле, а первые входы пустят уже весной. В последний осенний месяц можно посеять однолетние космея, дельфиниум, васильки, флоксы, люпин. В ноябре также можно посеять многолетние маки и декоративную капусту", — добавила Валентина.

Что посадить в декабре

Эксперт советует посадить в декабре семена томатов, капусты, огурцов, баклажанов. Кроме этого, можно получить хорошую рассаду сельдерея, перца.

"Рассадным способом высаживают: зеленый лук, клубнику, землянику. Если посадить зимой, лучше уже в январе, лук, то на грядку растение попадет уже закаленным и сильным, что гарантирует богатый урожай", добавила эксперт.

Россада сельдерея
Рассада сельдерея. Фото: pro-of.com.ua

Ближе к концу зимы хозяевам советуют сеять рассаду — виолу, бальзамин, кобею, колеус, лобелию, сальвию, статику, тунбергию, цинерарию, гвоздику шабо, дельфиниум, аквилегию, примулу, люпин.

Напомним, ранее Новини.LIVE узнало, где в войну начали сажать больше, что чаще всего выращивают украинцы не только среди съедобной продукции, но и среди цветов.

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