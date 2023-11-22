Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Що треба садити, коли випав сніг — перелік овочів та рослин, які переживуть морози arrow

Що треба садити, коли випав сніг — перелік овочів та рослин, які переживуть морози

22 листопада 2023 13:04
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Що садити зимою - які овочі переживуть холод
Вирощування овочів взимку. Фото: Credits
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Календарна осінь добігає кінця, в багатьох обласних центрах вже випав перший сніг. Однак для дачників навіть у період холодів є робота, адже є культури, які можна висаджувати у листопаді та грудні. 

Які рослини та овочі переживуть нестійку погоду Новини.LIVE дізналося в керівниці відділу з продажів "Насіння України" Дячук Валентини. 

Читайте також:

Що садити на городі в листопаді 

"Листопад — досить складний для дачника місяць через непередбачувану погоду. В останній осінній місяць дощ, сніг і сонце часто змінюють один одного, тому в цьому місяці можна висаджувати тільки найстійкіші рослини. Можна посадити стійкі до морозів і перепадів температур овочі. Це ріпа, капуста, цибуля-порей, цикорій, петрушка, горох", — сказала експертка. 

Капуста на огороде
Капуста, яка росте взимку. Фото: ТСН 
Зимний огород
Вирощування овочів на городі взимку. Фото: ТСН 

Також вона радить садити озиму цибулю та озимий часник. Окрім того, виростуть в таку погоду салат та шпинат. Багато лікарських рослини садять саме під зиму, оскільки вони краще ростуть після загартовування холодом. 

"Виділіть для "зеленої аптечки" окрему ділянку з хорошим освітленням. Під зиму садимо на ділянці ромашку, валеріану, звіробій, вербену, любисток. Ці рослини перезимують в землі, а перші входи пустять вже навесні. В останній осінній місяць можна посіяти однорічні квіти: космею, дельфініум, волошки, флокси, люпин. У листопаді також можна посіяти багаторічні маки та декоративну капусту", — додала Валентина. 

Що посадити у грудні 

Експертка радить посадити у грудні насіння томатів, капусти, огірків, баклажанів. Крім цього, можна отримати хорошу розсаду селери, перцю. 

"Розсадним способом висаджують: зелену цибулю, полуницю, суницю. Якщо посадити зимою, краще вже в січні, цибулю, то на грядку рослина потрапить вже загартованою і сильною, що гарантує багатий урожай", — додала експертка. 

Россада селеры
Розсада селери. Фото: pro-of.com.ua

Ближче до кінця зими господарям радять сіяти розсаду — віолу, бальзамін, кобею, колеус, лобелію, сальвію, статиці, тунбергію, цинерарію, гвоздику шабо, дельфініум, аквілегію, примулу, люпин.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE дізналося, де у війну почали садити більше, що найчастіше вирощують українці не лише серед їстівної продукції, а й серед квітів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі