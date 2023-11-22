Що садити зимою - які овочі переживуть холод

Вирощування овочів взимку. Фото: Credits

Календарна осінь добігає кінця, в багатьох обласних центрах вже випав перший сніг. Однак для дачників навіть у період холодів є робота, адже є культури, які можна висаджувати у листопаді та грудні.

Які рослини та овочі переживуть нестійку погоду Новини.LIVE дізналося в керівниці відділу з продажів "Насіння України" Дячук Валентини.

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Що садити на городі в листопаді

"Листопад — досить складний для дачника місяць через непередбачувану погоду. В останній осінній місяць дощ, сніг і сонце часто змінюють один одного, тому в цьому місяці можна висаджувати тільки найстійкіші рослини. Можна посадити стійкі до морозів і перепадів температур овочі. Це ріпа, капуста, цибуля-порей, цикорій, петрушка, горох", — сказала експертка.

Капуста, яка росте взимку. Фото: ТСН

Вирощування овочів на городі взимку. Фото: ТСН

Також вона радить садити озиму цибулю та озимий часник. Окрім того, виростуть в таку погоду салат та шпинат. Багато лікарських рослини садять саме під зиму, оскільки вони краще ростуть після загартовування холодом.

"Виділіть для "зеленої аптечки" окрему ділянку з хорошим освітленням. Під зиму садимо на ділянці ромашку, валеріану, звіробій, вербену, любисток. Ці рослини перезимують в землі, а перші входи пустять вже навесні. В останній осінній місяць можна посіяти однорічні квіти: космею, дельфініум, волошки, флокси, люпин. У листопаді також можна посіяти багаторічні маки та декоративну капусту", — додала Валентина.

Що посадити у грудні

Експертка радить посадити у грудні насіння томатів, капусти, огірків, баклажанів. Крім цього, можна отримати хорошу розсаду селери, перцю.

"Розсадним способом висаджують: зелену цибулю, полуницю, суницю. Якщо посадити зимою, краще вже в січні, цибулю, то на грядку рослина потрапить вже загартованою і сильною, що гарантує багатий урожай", — додала експертка.

Розсада селери. Фото: pro-of.com.ua

Ближче до кінця зими господарям радять сіяти розсаду — віолу, бальзамін, кобею, колеус, лобелію, сальвію, статиці, тунбергію, цинерарію, гвоздику шабо, дельфініум, аквілегію, примулу, люпин.

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