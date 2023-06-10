Что известно об уровне воды в ставке-охладителе ЗАЭС

Оккупант возле Запорожской атомной электростанции. Фото: росСМИ

После подрыва дамбы на Каховской ГЭС эксперты начали беспокоиться о дальнейшей работе ЗАЭС. В Энергоатоме заверили, что по состоянию на 10 июня уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабильный.

Об этом сообщает Энергоатом на своей официальной Telegram-странице.

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В организации говорят, что ситуация остается стабильной и контролируемой.

"По состоянию на 08:00 10 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 10,42 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС - 16,67 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", — говорится в сообщении.

Также в Энергоатоме добавляют, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Ситуация в ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в сети начали распространяться слухи, что это может губительно повлиять на функционирование Запорожской АЭС. Однако в Энергоатоме предупредили, что компания создала алгоритм действий в том случае, если вода для охлаждения реакторов станет дефицитной.