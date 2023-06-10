Що відомо про рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС

ЗАЕС. Фото: google

Після підриву дамби на Каховській ГЕС експерти почали хвилюватися про подальшу роботу ЗАЕС. В Енергоатомі запевнили, що станом на 10 червня рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — стабільний.

Про це повідомляє Енергоатом на своїй офіційній Telegram-сторінці.

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В організації кажуть, що ситуація залишається стабільною та контрольованою.

"Станом на 08:00 10 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 10,42 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", — йдеться у повідомленні.

Також в Енергоатомі додають, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Ситуація на ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у мережі почали ширитись чутки, що це може згубно вплинути на функціонування Запорізької АЕС. Однак в Енергоатомі попередили, що компанія створила алгоритм дій у тому випадку, якщо вода для охолодження реакторів стане дефіцитною.