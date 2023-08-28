Что поменяется в украинских школах с 1 сентября – самые важные нововведения

Украинские дети, которые находятся в своем классе в школе. Фото: 24 Канал

Из-за полномасштабной войны в Украине новый учебный год для школьников придется несколько изменить. Следует знать, какие важные нововведения появятся в украинских школах с первого сентября 2023 года в условиях военного положения.

О нововведениях с первого сентября говорят в МОН Украины.

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Возможность выбирать формат обучения

В период войны каждая школа может сама выбирать, в каком формате будут учиться дети. Можно сделать офлайн-обучение, но для этого в школе должно быть укрытие, где можно поместить всех детей. Также есть возможность сделать посменное обучение.

Дети, которые учатся в классе в школе. Фото: Freepik

Ученики в Николаевской, Запорожской и Херсонской области будут учиться, в основном, на удаленной основе. В Сумской и Харьковской области будет работать смешанный формат. К тому же, начальные классы в Харьковской области могут учиться в метрополитене, где есть специальное оборудование.

В течение года школы могут изменять формат, а у родителей будет возможность выбрать другой формат обучения своего ребенка.

Обучение в июне

В 2023 и 2024 годах обучение будет продолжаться до 28 июня, чтобы наверстать вероятные перерывы, которые могут возникнуть из-за возможных отключений света осенью и зимой. Также в школах продлят зимние каникулы, а школы, которые будут работать по графику, смогут закончить обучение раньше.

Новый учебный курс и предметы

В украинских школах появится новый курс по минной безопасности, а на уроках информатики появятся новые тематики. Также учащиеся будут учить программирование и искусственный интеллект. В частности, на уроке "Защита Украины" дети будут учиться оказывать медицинскую помощь, управлять дронами и ориентироваться на местности.

Дети в школе, которых учат оказывать медицинскую помощь. Фото: Freepik

Упрощенный курс для детей за границей

Украинские дети за границей будут проходить украинский блок, который продлится от шести до восьми часов. Другие базовые предметы дети, живущие за границей, будут изучать в местных школах той страны, где они находятся.

Запрет телефонов и научные экспедиции

С сентября во львовских школах хотят запретить детям пользоваться телефонами во время учебы.

Школьники, которые сидят в телефоне на уроках. Фото: Freepik

Также в школах Львова хотят поставить 30% "стоящих" парт, чтобы учащиеся могли больше двигаться.

Чтобы развивать креативность учеников, в школах могут ввести научные экспедиции по географии и истории, создав специальные маршруты. Чтобы развивать творческий потенциал, школьники могут создавать свои спектакли и демонстрировать их в настоящих театрах.

Напомним, мы писали о том, какие украинцы могут получить доплаты с первого сентября.

Раньше мы рассказывали о том, сколько стоит собрать ребенка в школу с первого сентября 2023 года.

Также мы сообщали о том, как правильно настроить ребенка на новый учебный год.