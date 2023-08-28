Що зміниться в українських школах з 1 вересня – найважливіші нововведення

Що зміниться в школах України з 1 вересня 2023 року: ТОП-5 важливих нововведень
Через повномасштабну війну в Україні новий навчальний рік для школярів доведеться дещо змінити. Варто знати, які важливі нововведення з’являться в українських школах з першого вересня 2023 року в умовах воєнного стану.
Про нововведення з першого вересня кажуть в МОН України.
Що зміниться в школах з першого вересня?
Можливість обирати формат навчання
У період війни кожна школа може сама обирати, в якому форматі навчатимуться діти. Можна зробити офлайн-навчання, але для цього в школі має бути укриття, де можна бути вмістити всіх дітей. Також є можливість зробити позмінне навчання.
Учні у Миколаївській, Запорізькій та Херсонській області навчатимуться, переважно, на віддаленій основі. На Сумщині та Харківщині працюватиме змішаний формат. До того ж, початкові класи на Харківщині можуть навчатися у метрополітені, де є спеціальне обладнання.
Протягом року школи можуть змінювати формат, а батьки матимуть можливість обрати інший формат навчання своєї дитини.
Навчання у червні
У 2023 та 2024 роках навчання триватиме до 28 червня, щоб надолужити ймовірні перерви, які можуть виникнути через ймовірні відключення світла восени та взимку. Також у школах продовжать зимові канікули, а школи, які працюватимуть за графіком, зможуть закінчити навчання раніше.
Новий навчальний курс та предмети
В українських школах з’явиться новий курс з мінної безпеки, а на уроках інформатики з’являться новітні тематики. Також учні вчитимуть програмування та штучний інтелект. Зокрема, на уроці "Захист України" діти вчитимуться надавати домедичну допомогу, керувати дронами та орієнтуватися на місцевості.
Спрощений курс для дітей за кордоном
Українські діти за кордоном проходитимуть український блок, який триватиме від шести до восьми годин. Інші базові предмети діти, які живуть за кордоном, вивчатимуть у місцевих школах тієї країни, де вони перебувають.
Заборона телефонів та наукові експедиції
З вересня у львівських школах хочуть заборонити дітям користуватися телефонами під час навчання.
Також у школах Львову хочуть поставити 30% "стоячих" парт, щоб учні могли більше рухатися.
Щоб розвивати креативність учнів, в школах можуть ввести наукові експедиції із географії та історії, створивши спеціальні маршрути. А щоб розвивати творчій потенціал, школярі можуть створювати свої вистави та демонструвати їх у справжніх театрах.
Нагадаємо, ми писали про те, які українці зможуть отримати доплати з першого вересня.
Раніше ми розповідали про те, скільки коштує зібрати свою дитину до школи з першого вересня 2023 року.
Також ми повідомляли про те, як правильно налаштувати свою дитину на новий навчальний рік.