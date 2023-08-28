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Що зміниться в школах України з 1 вересня 2023 року: ТОП-5 важливих нововведень

28 серпня 2023 19:39
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Що зміниться в українських школах з 1 вересня – найважливіші нововведення
Українські діти, які перебувають у своєму класі в школі. Фото: 24 Канал
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Через повномасштабну війну в Україні новий навчальний рік для школярів доведеться дещо змінити. Варто знати, які важливі нововведення з’являться в українських школах з першого вересня 2023 року в умовах воєнного стану.

Про нововведення з першого вересня кажуть в МОН України.

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Що зміниться в школах з першого вересня?

Можливість обирати формат навчання

У період війни кожна школа може сама обирати, в якому форматі навчатимуться діти. Можна зробити офлайн-навчання, але для цього в школі має бути укриття, де можна бути вмістити всіх дітей. Також є можливість зробити позмінне навчання.

Дети, которые учатся в классе в школе
Діти, які навчаються у класі в школі. Фото: Freepik

Учні у Миколаївській, Запорізькій та Херсонській області навчатимуться, переважно, на віддаленій основі. На Сумщині та Харківщині працюватиме змішаний формат. До того ж, початкові класи на Харківщині можуть навчатися у метрополітені, де є спеціальне обладнання.

Протягом року школи можуть змінювати формат, а батьки матимуть можливість обрати інший формат навчання своєї дитини.

Навчання у червні

У 2023 та 2024 роках навчання триватиме до 28 червня, щоб надолужити ймовірні перерви, які можуть виникнути через ймовірні відключення світла восени та взимку. Також у школах продовжать зимові канікули, а школи, які працюватимуть за графіком, зможуть закінчити навчання раніше.

Новий навчальний курс та предмети

В українських школах з’явиться новий курс з мінної безпеки, а на уроках інформатики з’являться новітні тематики. Також учні вчитимуть програмування та штучний інтелект. Зокрема, на уроці "Захист України" діти вчитимуться надавати домедичну допомогу, керувати дронами та орієнтуватися на місцевості.

Дети в школе, которых учат оказывать медицинскую помощь
Діти в школі, яких вчать надавати домедичну допомогу. Фото: Freepik

Спрощений курс для дітей за кордоном

Українські діти за кордоном проходитимуть український блок, який триватиме від шести до восьми годин. Інші базові предмети діти, які живуть за кордоном, вивчатимуть у місцевих школах тієї країни, де вони перебувають.

Заборона телефонів та наукові експедиції

З вересня у львівських школах хочуть заборонити дітям користуватися телефонами під час навчання.

Школьники, которые сидят в телефоне на уроках
Школярі, які сидять в телефоні на уроках. Фото: Freepik

Також у школах Львову хочуть поставити 30% "стоячих" парт, щоб учні могли більше рухатися.

Щоб розвивати креативність учнів, в школах можуть ввести наукові експедиції із географії та історії, створивши спеціальні маршрути. А щоб розвивати творчій потенціал, школярі можуть створювати свої вистави та демонструвати їх у справжніх театрах.

Нагадаємо, ми писали про те, які українці зможуть отримати доплати з першого вересня. 

Раніше ми розповідали про те, скільки коштує зібрати свою дитину до школи з першого вересня 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, як правильно налаштувати свою дитину на новий навчальний рік.

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