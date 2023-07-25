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Шмыгаль рассказал, сколько выполнено работ по восстановлению энергетики Украины

25 июля 2023 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шмыгаль рассказал, сколько выполнено работ по восстановлению энергетики Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается кампания по восстановлению энергетики. Укрэнерго выполнило уже около 60% запланированных работ по восстановлению сетей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, работы ведутся четко в пределах графиков. Он рассказал, что планируется добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности. Украинский премьер поставил эту задачу перед министерством энергетики.

"С начала года отремонтировано 14,5 тыс. км воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования. Обеспечивается усиленная защита для энергообъектов. Одновременно ведутся работы по подготовке к зиме и теплоэнергетики. Ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций происходят в плановом режиме", — добавил Шмыгаль.

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, в Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонте подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки предупредили о возможных российских ударах по энергетическим объектам Украины. Сейчас оккупанты проводят разведывательную работу и наблюдают за энергообъектами.

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