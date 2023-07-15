В Укренерго показали оригінальний заощадливий спосіб ремонту на лінії електропередачі
Укренерго провело унікальний ремонт на лінії електропередачі. Це дозволило забезпечити безперебійне живлення для декількох мільйонів споживачів.
Про це повідомляє Укренерго.
Ремонт на лінії електропередачі
В Укренерго розповіли, що під час російської ракетної атаки було пошкоджено одну з опор магістральної лінії електропередачі. Металева частина, яка тримає проводи лінії, була зламана. Компанія знайшла креативне рішення та замінила її частину.
"Це значно скоротило час ремонту, ми швидше повернули лінію в роботу. Також, замінюючи лише пошкоджений елемент, а не всю опору, ми зекономили близько 2 млн грн", — йдеться у повідомленні.
Спочатку фахівці демонтували зруйновану металеву частину. Після цього нову конструкцію довжиною 8 м і вагою 1,4 т, яку зібрали на землі, підняли вгору. На висоті 32 м її з'єднали з опорою.
"Це унікальні роботи, які потребують високої майстерності, точності та професіоналізму", — сказав начальник відділу експлуатації ліній Орест.
Нагадаємо, через підвищення температури в Україні помітно зросло використання кондиціонерів та потужних приладів у період з 16:00 по 23:00. На тлі цього в Укренерго закликають українців економити електроенергію у вечірні години.
Також ми писали, що голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що процес відновлення енергетичної інфраструктури України нині сягає приблизно 50-60% від заданого плану. У компанії є фахівці, які займаються цим завданням.