В Укренерго показали оригінальний заощадливий спосіб ремонту на лінії електропередачі

Відремонтована лінія електропередачі. Фото: Укренерго

Укренерго провело унікальний ремонт на лінії електропередачі. Це дозволило забезпечити безперебійне живлення для декількох мільйонів споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

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Ремонт на лінії електропередачі

В Укренерго розповіли, що під час російської ракетної атаки було пошкоджено одну з опор магістральної лінії електропередачі. Металева частина, яка тримає проводи лінії, була зламана. Компанія знайшла креативне рішення та замінила її частину.

Зруйнована металева частина. Фото: Укренерго

"Це значно скоротило час ремонту, ми швидше повернули лінію в роботу. Також, замінюючи лише пошкоджений елемент, а не всю опору, ми зекономили близько 2 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Спочатку фахівці демонтували зруйновану металеву частину. Після цього нову конструкцію довжиною 8 м і вагою 1,4 т, яку зібрали на землі, підняли вгору. На висоті 32 м її з'єднали з опорою.

"Це унікальні роботи, які потребують високої майстерності, точності та професіоналізму", — сказав начальник відділу експлуатації ліній Орест.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, через підвищення температури в Україні помітно зросло використання кондиціонерів та потужних приладів у період з 16:00 по 23:00. На тлі цього в Укренерго закликають українців економити електроенергію у вечірні години.

Також ми писали, що голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що процес відновлення енергетичної інфраструктури України нині сягає приблизно 50-60% від заданого плану. У компанії є фахівці, які займаються цим завданням.