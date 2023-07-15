Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В Укренерго показали оригінальний заощадливий спосіб ремонту на лінії електропередачі arrow

В Укренерго показали оригінальний заощадливий спосіб ремонту на лінії електропередачі

15 липня 2023 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Укренерго показали оригінальний заощадливий спосіб ремонту на лінії електропередачі
Відремонтована лінія електропередачі. Фото: Укренерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Укренерго провело унікальний ремонт на лінії електропередачі. Це дозволило забезпечити безперебійне живлення для декількох мільйонів споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Ремонт на лінії електропередачі

В Укренерго розповіли, що під час російської ракетної атаки було пошкоджено одну з опор магістральної лінії електропередачі. Металева частина, яка тримає проводи лінії, була зламана. Компанія знайшла креативне рішення та замінила її частину.

null
Зруйнована металева частина. Фото: Укренерго

"Це значно скоротило час ремонту, ми швидше повернули лінію в роботу. Також, замінюючи лише пошкоджений елемент, а не всю опору, ми зекономили близько 2 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Спочатку фахівці демонтували зруйновану металеву частину. Після цього нову конструкцію довжиною 8 м і вагою 1,4 т, яку зібрали на землі, підняли вгору. На висоті 32 м її з'єднали з опорою.

"Це унікальні роботи, які потребують високої майстерності, точності та професіоналізму", — сказав начальник відділу експлуатації ліній Орест. 

null
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, через підвищення температури в Україні помітно зросло використання кондиціонерів та потужних приладів у період з 16:00 по 23:00. На тлі цього в Укренерго закликають українців економити електроенергію у вечірні години. 

Також ми писали, що голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що процес відновлення енергетичної інфраструктури України нині сягає приблизно 50-60% від заданого плану. У компанії є фахівці, які займаються цим завданням.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Речник ГУР: "Бунт Пригожина не придушений. У Кремлі все дуже серйозно"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз