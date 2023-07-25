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Шмигаль розповів, скільки виконано робіт із відновлення енергетики України

25 липня 2023 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль розповів, скільки виконано робіт із відновлення енергетики України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні продовжується кампанія з відбудови енергетики. Укренерго виконала вже близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, роботи тривають чітко в межах графіків. Він розповів, що планується додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Український прем'єр поставив це завдання перед міністерством енергетики.

"Від початку року відремонтовано 14,5 тис. км  повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання. Забезпечується посилений захист для енергооб’єктів. Одночасно ведуться роботи з підготовки до зими й теплоенергетики. Ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі", — додав Шмигаль.

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Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки попередили про можливі російські удари по енергетичних об'єктах України. Наразі окупанти проводять розвідувальному роботу та спостерігають за енергооб'єктами. 

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