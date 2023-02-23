Шмыгаль призывает ужесточить санкции против рф и создать международный трибунал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал партнеров к ужесточению санкций против рф, чтобы ослабить ее способность вести полномасштабную войну. В частности, глава украинского правительства выразил надежду на введение санкций против атомной отрасли россии, учитывая оккупацию Запорожской АЭС и ядерный шантаж.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

Что сказал Шмыгаль

Денис Шмыгаль подчеркнул важность санкционирования физических лиц, непосредственно влияющих на ход полномасштабной агрессии, и предложил санкционирование предприятий и контрактов с европейскими странами. Алмазная индустрия также может быть включена в следующий пакет санкций.

Премьер-министр Украины также призвал создать международный трибунал для осуждения военных преступлений политического руководства рф в Украине, так как Международный уголовный суд может осудить только преступников, непосредственно совершающих военные преступления, но не может осудить преступные приказы высшего политического руководства рф.

По мнению главы Правительства Украины, международный трибунал позволит осудить политиков, российскую элиту и непосредственно Путина за преступления, которые они совершали в Украине с 2014 года.

Напомним, что Украина подписала соглашение с Европейским Союзом об участии в программе "Единый рынок". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместных консультаций в Киеве 2 февраля подписали соответствующее соглашение.