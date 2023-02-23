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Шмигаль закликає посилити санкції проти рф і створити міжнародний трибунал

23 лютого 2023 20:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прем&#39;єр-міністр України Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмігаль закликав партнерів до посилення санкцій проти рф, щоб послабити її здатність вести повномасштабну війну. Зокрема, глава українського уряду висловив сподівання на введення санкцій проти атомної галузі рф з огляду на окупацію Запорізької АЕС та ядерний шантаж.

Про це йдеться у повідомленні Урядового порталу.

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Що сказав Шмигаль

Денис Шмигаль наголосив на важливості санкціонування фізичних осіб, які безпосередньо впливають на перебіг повномасштабної агресії, та запропонував санкціонування підприємств та контрактів з європейськими країнами. Алмазна промисловість також може бути включена в наступний пакет санкцій.

Прем'єр-міністр України також закликав створити міжнародний трибунал для засудження воєнних злочинів політичного керівництва рф в Україні, оскільки Міжнародний кримінальний суд може засудити лише злочинців, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини, але не може засудити злочинні накази вищого політичного керівництва росії.

На думку глави Уряду України, міжнародний трибунал дозволить засудити політиків, російську еліту та безпосередньо Путіна за злочини, які вони чинили в Україні з 2014 року.

Нагадаємо, що Україна підписала угоду з Європейським Союзом щодо участі у програмі "Єдиний ринок". Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час спільних консультацій у Києві 2 лютого підписали відповідну угоду.

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