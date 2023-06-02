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Штраф 8500 грн за каждого сотрудника: за что будут отвечать работодатели

2 июня 2023 05:30
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Работодателям грозят большие штрафы: что нужно знать
Прием на работу в Украине. Фото: depositphotos.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Работодатели, которые в 2023 году будут нанимать на работу работников, должны обращать внимание на важный нюанс, он поможет избежать штрафов в будущем, — наличие военно-учетных документов у будущего сотрудника.

Такое требование предусмотрено новыми правилами ведения военного учета, а именно постановлением №1487 "О порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" . В соответствии с этими нормами, как при принятии граждан на работу, так и при поступлении на обучение пребыванию кандидата или абитуриента на военном учете обязательно.

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Государственные органы, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения, учреждения здравоохранения ведут персональный учет призывников и военнообязанных по месту их работы или обучения.

Какие документы должен предоставить будущий сотрудник 

В обязательном порядке должен предоставляться один из следующих военно-учетных документов:

  • для призывников — удостоверение о приписке (приписное свидетельство);
  • для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;
  • для резервистов — военный билет.

Стоит отметить, что в 2023 году появилась возможность предъявить такой документ в е-форме с использованием приложения "Дія".

 

Какие документы должно предоставить военнообязанный при приеме на работу
Военный билет. Фото: google.com

Какие штрафы предусмотрены для работодателей, нанимающих на работу без военно-учетных документов

Как рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов, персональный учет призывников и военнообязанных предусматривает учет сведений о призывниках и военнообязанных по месту их работы или обучения и возлагается на руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, заведений здравоохранения независимо от подчинения и форм собственности.

Важно: руководителя предприятия можно привлечь только к административной ответственности, предусмотренной ст.210 КУоАП "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Нарушение законодательства влечет наложение штрафа на граждан от 100 (1700 грн) до 200 (3400 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Для должностных лиц — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

Повторное совершение нарушения в течение года, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

На должностных лиц — от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 до 8500 грн).

 

Какие штрафы предусмотрены для работодателей, нанимающих на работу без военно-учетных документов
Штрафы для работодателей. Фото: google.com

Раньше мы рассказывали, как получить военный билет тем, кто не проходил службу в ВСУ.

Напомним, мы писали, какое наказание ждет мужчин за отсутствие военного билета.

Также мы сообщали, кто подлежит бронированию от мобилизации, кому разрешено бронировать и действуют сроки бронирования работников.

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