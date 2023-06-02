Роботодавцям загрожують великі штрафи: що необхідно знати

Прийом на роботу в Україні. Фото: depositphotos.com

Роботодавці, які 2023 року найматимуть на роботу працівників, мають обов'язково звертати увагу на важливий нюанс, він допоможе уникнути штрафів в майбутньому, — наявність військово-облікових документів у майбутнього співробітника.

Така вимога передбачена новими правилами ведення військового обліку, а саме постановою № 1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Відповідно до цих норм, як під час прийняття громадян на роботу, так і під час вступу на навчання перебування кандидата чи абітурієнта на військовому обліку обов'язкове.

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Які документи має надати майбутній співробітник

В обов'язковому порядку має надаватися один із наступних військово-облікових документів:

для призовників — посвідчення про приписку (приписне свідоцтво);

для військовозобов’язаних — військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для резервістів — військовий квиток.

Варто зазначити, що у 2023 році з'явилася можливість пред'явити такий документ в е-формі — з використанням застосунку "Дія".

Військовий квиток. Фото: google.com

Які штрафи передбачені для роботодавців, які наймають на роботу без військово-облікових документів

Як розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов, персональний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов’язаних за місцем їхньої роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій, закладів освіти, закладів охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності.

Важливо: керівника підприємства можна притягнути лише до адміністративної відповідальності, яка передбачена ст. 210 КУпАП "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Порушення законодавства тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 (1700 грн, — ред.) до 200 (3400 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Для посадових осіб — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).

Повторне вчинення порушення протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).

На посадових осіб — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн).

Штрафи для роботодавців. Фото: google.com

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