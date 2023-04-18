Штрафы и арест для военных во время войны: за что могут наказывать

Какое наказание грозит военным за пьянство на службе. Фото: Reuters

В Украине действует закон, за нарушение которого военнослужащим грозит штраф до 34 тысяч гривен или арест. Соответствующее наказание предусмотрено за употребление алкоголя или наркотических веществ, изменяющих сознание препаратов.

Об этом говорится в карточке проекта закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке.

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Кого могут проверять

военнообязанных и резервистов во время собрания;

военнослужащих.

Проверку могут инициировать, если появилось подозрение, что лицо находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в результате приема каких-либо веществ, влияющих на внимание и скорость реакции.

В качестве военных проверяют на алкоголь и наркотики. Фото: Diego González/ Unsplash

Где и как могут проверять военных на алкоголь или наркотики

Военного, которого подозревают в нахождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, могут проверить:

на улице;

в закрытых спортивных сооружениях;

в скверах и парках;

во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения);

в запрещенных законом других местах.

Обзор производится с использованием специальных технических средств и тестов.

Если лицо отказывается проходить проверку на месте, то оно должно пройти его в медицинском учреждении, утвержденном управлениями здравоохранения местных государственных администраций.

Кто имеет право проверять военных

Проверка на алкогольное, наркотическое или иное опьянение может производиться только должностным лицом, уполномоченным на то начальником органа управления Военной службы правопорядка ВСУ или командиром (начальником) воинской части или иного военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения в случае нахождения военных в части или при исполнении воинских обязанностей.

Список учреждений здравоохранения, которым предоставляется право проведения осмотра, утверждается управлениями здравоохранения местных государственных администраций. Обзор в других заведениях запрещается.

Где могут проверять военных на алкоголь или наркотики. Фото: EPA

Как происходит проверка

Проверка происходит в присутствии должностного лица, уполномоченного на то начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины или командиром (начальником) воинской части (учреждения, организации, предприятия, заведения, подразделения), иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения

Процесс фиксируют на видео, а при отсутствии технических средств проверка происходит в присутствии двух свидетелей. Материалы видеозаписи обязательно прилагаются к протоколу.

Обзор, проведенный с нарушением процедуры, считается недействительным.

Какое наказание предусмотрено за пребывание в состоянии опьянения

Согласно статье 172 (20) распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими, военнообязанными и резервистами во время прохождения сборов на территории воинских частей, военных объектов или появление таких лиц на территории воинской части в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, или исполнения ими обязанностей военной службы в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или иного опьянения, а также отказ таких лиц от прохождения обзора состояния алкогольного, наркотического или иного сп. карается:

для солдат и офицеров — штраф от 100 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8 500 грн до 17 000 грн) или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток.

для командиров, не устранивших военного, находящегося в состоянии опьянения, — штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 34 000 грн) или арест с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

Какое наказание предусмотрено военным за пребывание в состоянии опьянения. Фото: freepik.com

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