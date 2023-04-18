Штрафи та арешт для військових під час війни: за що можуть карати

Яке покарання загрожує військовим за пиятику на службі. Фото: Reuters

В Україні діє закон, за порушення якого військовослужбовцям загрожує штраф до 34 тисяч гривень або арешт. Відповідне покарання передбачено за вживання алкоголю або наркотичних речовин, препаратів, що змінюють свідомість.

Про це йдеться у картці до проєкту закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

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Кого можуть перевіряти

військовозобов'язаних і резервістів під час зборів;

військовослужбовців.

Перевірку можуть ініціювати, якщо з’явилася підозра, що особа перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння внаслідок прийому будь-яких речовин, які впливають на увагу та швидкість реакції.

Як військових перевіряють на алкоголь і наркотики. Фото: Diego González/ Unsplash

Де та як можуть перевіряти військових на алкоголь або наркотики

Військових, яких підозрюють у перебуванні в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, можуть перевірити:

на вулиці;

у закритих спортивних спорудах;

у скверах та парках;

у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення);

у заборонених законом інших місцях.

Огляд проводиться з використанням спеціальних технічних засобів та тестів.

Якщо особа відмовляється проходити перевірку на місці, то вона має пройти її в медичному закладі, який затверджений управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Хто має право перевіряти військових

Огляд на алкогольне, наркотичне або інше сп'яніння може здійснюватися тільки посадовою особою, уповноваженою на те начальником органу управління Військової служби правопорядку ЗСУ або командиром (начальником) військової частини або іншого військового формування, а також правоохоронного органу спеціального призначення у разі знаходження військових у частині або при виконання військових обов'язків.

Список закладів охорони здоров'я, яким надається право проведення огляду особи, затверджується управліннями охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. Огляд в інших закладах забороняється.

Де можуть перевіряти військових на алкоголь або наркотики. Фото: EPA

Як відбувається перевірка

Перевірка відбувається в присутності посадової особи, уповноваженої на те начальником органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або командиром (начальником) військової частини (установи, організації, підприємства, закладу, підрозділу), іншого утвореного відповідно до законів України військового формування, а також правоохоронного органу спеціального призначення.

Процес фіксують на відео, а у разі відсутності технічних засобів перевірка відбувається у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обов’язково додаються до протоколу.

Огляд, який проведено з порушенням процедури, уважається недійсним.

Яке покарання передбачено за перебування у стані сп’яніння

За статтею 172 (20) розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів, або поява таких осіб на території військової частини в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, або виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані, у стані наркотичного чи іншого сп’яніння, а також відмова таких осіб від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння карається:

для солдатів та офіцерів — штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 грн до 17 000 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.

для командирів, які не усунули військового, який перебуває у стані сп'яніння, — штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 34 000 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Яке покарання передбачено для військових за перебування у стані сп’яніння. Фото: freepik.com

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