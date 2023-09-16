Шуфрич в суде, празднование Рош ха-Шана и обстрел Новой Каховки: новости Украины 15 сентября
Сегодня, 15 сентября, народному депутату Нестору Шуфричу избирают меру пресечения в суде, а тысячи паломников-хасидов прибыли на празднование Рош ха-Шана в Умань. Кроме этого, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Новой Каховке.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 15 сентября, которые вы могли пропустить.
Шуфрич прибыл в Печерский суд, где ему изберут меру пресечения
В пятницу, 15 сентября, СБУ провели обыски у народного депутата Нестора Шуфрича. Вечером он прибыл в Печерский районный суд в Киеве. Там ему будут выбирать меру пресечения.
В Умани началось празднование Рош ха-Шана: в город прибыли десятки тысяч паломников
Сегодня прибывшие в Умань хасиды-паломники начали празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана. По данным МВД, в этом году в праздничных мероприятиях приняли участие более 30 тысяч евреев.
Обстрел Новой Каховки: возросло количество пострадавших
В пятницу, 15 сентября, российские террористы обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сбросив авиабомбу. В результате атаки погиб один человек, по меньшей мере 12 травмированы.
Контрнаступление ВСУ и наращивание производства оружия: Зеленский провел Ставку
В пятницу, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На переговорах, в частности, обсуждалась ситуация на фронте и собственное производство вооружения.
В ВСУ официально заявили об освобождении Андреевки
В пятницу, 15 сентября, 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита вдребезги.
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