Шуфрич в суде, празднование Рош ха-Шана и обстрел Новой Каховки: новости Украины 15 сентября

Нестор Шуфрич на заседании суда. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 15 сентября, народному депутату Нестору Шуфричу избирают меру пресечения в суде, а тысячи паломников-хасидов прибыли на празднование Рош ха-Шана в Умань. Кроме этого, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Новой Каховке.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 15 сентября, которые вы могли пропустить.

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Шуфрич прибыл в Печерский суд, где ему изберут меру пресечения

В пятницу, 15 сентября, СБУ провели обыски у народного депутата Нестора Шуфрича. Вечером он прибыл в Печерский районный суд в Киеве. Там ему будут выбирать меру пресечения.

Народный депутат Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

В Умани началось празднование Рош ха-Шана: в город прибыли десятки тысяч паломников

Сегодня прибывшие в Умань хасиды-паломники начали празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана. По данным МВД, в этом году в праздничных мероприятиях приняли участие более 30 тысяч евреев.

Хасиды, приехавшие на празднование еврейского Нового года в Умани. Фото: Национальная полиция

Обстрел Новой Каховки: возросло количество пострадавших

В пятницу, 15 сентября, российские террористы обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сбросив авиабомбу. В результате атаки погиб один человек, по меньшей мере 12 травмированы.

Последствия обстрелов Новой Каховки 15 сентября 2023 года. Фото: соцсети

Контрнаступление ВСУ и наращивание производства оружия: Зеленский провел Ставку

В пятницу, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На переговорах, в частности, обсуждалась ситуация на фронте и собственное производство вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В ВСУ официально заявили об освобождении Андреевки

В пятницу, 15 сентября, 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита вдребезги.

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады. Фото: facebook/ab3.army

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