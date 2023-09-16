Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Шуфрич в суді, святкування Рош га-Шана та обстріл Нової Каховки: новини України 15 вересня arrow

Шуфрич в суді, святкування Рош га-Шана та обстріл Нової Каховки: новини України 15 вересня

16 вересня 2023 08:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Шуфрич в суді, святкування Рош га-Шана та обстріл Нової Каховки: новини України 15 вересня
Нестор Шуфрич на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 15 вересня, народному депутату Нестору Шуфричу обирають запобіжний захід у суді, а тисячі паломників-хасидів прибули на святкування Рош га-Шану в Умань. Окрім цього, російські окупанти обстріляли житлові квартали у Новій Каховці. 

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 15 вересня, які ви могли пропустити.

Читайте також:

Шуфрич прибув до Печерського суду, де йому оберуть запобіжний захід

У п'ятницю, 15 вересня, СБУ провели обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича. Увечері він прибув до Печерського районного суду в місті Київ. Там йому обиратимуть запобіжний захід. 

Шуфрич в суді
Народний депутат Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

В Умані почалося святкування Рош га-Шана: у місто прибули десятки тисяч паломників

Сьогодні хасиди-паломники, які прибули в Умань, розпочали святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. За даними МВС, цьогоріч участь у святкових заходах взяли понад 30 тисяч євреїв. 

Рош га-Шана в Умані
Хасиди, які приїхали на святкування єврейського Нового року в Умані. Фото: Національна поліція

Обстріл Нової Каховки: зросла кількість постраждалих

У п'ятницю, 15 вересня, російські терористи обстріляли Нову Каховку, що у Херсонській області, скинувши авіабомбу. Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше 12 травмовано. 

Обстріл Нової Каховки
Наслідки обстрілу Нової Каховки 15 вересня 2023 року. Фото: соцмережі

Контрнаступ ЗСУ та нарощування виробництва зброї: Зеленський провів Ставку

У п'ятницю, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На переговорах, зокрема, обговорювали ситуацію на фронті та власне виробництво озброєння.

Зеленський провів Ставку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У ЗСУ офіційно заявили про звільнення Андріївки

У п'ятницю, 15 вересня, 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент. 

ЗСУ звільнили Андріївку
Військові 3-ї окремої штурмової бригади. Фото: facebook/ab3.army

Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз