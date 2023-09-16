Шуфрич в суді, святкування Рош га-Шана та обстріл Нової Каховки: новини України 15 вересня

Нестор Шуфрич на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 вересня, народному депутату Нестору Шуфричу обирають запобіжний захід у суді, а тисячі паломників-хасидів прибули на святкування Рош га-Шану в Умань. Окрім цього, російські окупанти обстріляли житлові квартали у Новій Каховці.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 15 вересня, які ви могли пропустити.

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Шуфрич прибув до Печерського суду, де йому оберуть запобіжний захід

У п'ятницю, 15 вересня, СБУ провели обшуки у народного депутата Нестора Шуфрича. Увечері він прибув до Печерського районного суду в місті Київ. Там йому обиратимуть запобіжний захід.

Народний депутат Нестор Шуфрич. Фото: Новини.LIVE

В Умані почалося святкування Рош га-Шана: у місто прибули десятки тисяч паломників

Сьогодні хасиди-паломники, які прибули в Умань, розпочали святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. За даними МВС, цьогоріч участь у святкових заходах взяли понад 30 тисяч євреїв.

Хасиди, які приїхали на святкування єврейського Нового року в Умані. Фото: Національна поліція

Обстріл Нової Каховки: зросла кількість постраждалих

У п'ятницю, 15 вересня, російські терористи обстріляли Нову Каховку, що у Херсонській області, скинувши авіабомбу. Внаслідок атаки загинула одна людина, щонайменше 12 травмовано.

Наслідки обстрілу Нової Каховки 15 вересня 2023 року. Фото: соцмережі

Контрнаступ ЗСУ та нарощування виробництва зброї: Зеленський провів Ставку

У п'ятницю, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На переговорах, зокрема, обговорювали ситуацію на фронті та власне виробництво озброєння.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У ЗСУ офіційно заявили про звільнення Андріївки

У п'ятницю, 15 вересня, 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент.

Військові 3-ї окремої штурмової бригади. Фото: facebook/ab3.army

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