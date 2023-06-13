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Ситуация в Новой Каховке: люди возвращаются домой, — городской голова

13 июня 2023 14:04
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Ситуация в Новой Каховке: люди возвращаются домой, — городской голова
Дворец культуры в Новой Каховке. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Вода из Новой Каховки уже отошла, люди постепенно возвращаются в свои дома. Тем временем российские оккупанты все еще не пускают людей проверить прибрежную зону, где расположен Дворец культуры, административные здания и пресловутый зоопарк.

Об этом Новости.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Хотя вода из Новой Каховки отошла, оккупанты не спешат решать проблемы, вызванные затоплением. Только пускают местных жителей домой по регистрации.

"Наибольшее место затопления от проспекта Днепровского до самого Днепра, там где наш и детский сад, и Дворец культуры, и наш трагический зоопарк. Все это недоступно, потому что по проспекту Днепровскому оккупанты выставили своих часовых или охранников, и никого не пускают. Так что туда, чтобы пройти посмотреть что там во Дворце культуры, невозможно", — сообщил городской голова Новой Каховки.

Вода и электроэнергия в городе есть. Никакой эвакуации россиянами проведено не было.

Также в Новой Каховке усиливается неприятный запах.

"Или это от того ила, что вынесло, или от всего вместе, или от той рыбы, которая начинает немножко подгнивать — запах в городе стоит", — рассказал Владимир Коваленко.

Также в городе работают рынки. Последствия затопления ощущаются и в ценах на овощи и фрукты. Предполагается, что подорожание связано с усложнением полива из-за спада воды в Каховском водохранилище.

Также 12 июня с пролетающего самолета на город сорвалась управляемая бомба. Этой ночью жители также сообщили о громких обстрелах.

Напомним, в МВД сообщили, что количество жертв в результате подрыва ГЭС возросло.

А в Минздраве рассказали, что жителям Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей нужно внимательно относиться к воде из открытых водоемов.

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