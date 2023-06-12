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Зросла кількість загиблих через підрив Каховської ГЕС

12 червня 2023 14:43
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зросла кількість загиблих через підрив Каховської ГЕС
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: Володимир Зеленський\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вже тиждень рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків через підрив росіянами Каховської ГЕС. Станом на сьогодні, 12 червня, зросла кількість загиблих. 

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ

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Інформація щодо загиблих

Усього відомо про 10 загиблих внаслідок катастрофи: 8 — у Херсонській області, ще 2 — у Миколаївській області. 

Загальна інформація

За наявною інформацією, на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів. З них 32 — на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій. 

"Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб. Загинуло 8 людей. 42 особи вважаються безвісти зниклими, з них — 7 дітей", — йдеться у повідомленні. 

В той час у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт.

"Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. 2 людей загинуло", — пишуть у МВС. 

Також там додають, що на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у 32 населених пунктах. Це майже 165 тисяч осіб. 

"Фіксуємо стабільне зниження рівня води у підтоплених населених пунктах. Тож ми посилюємо безпекові заходи для попередження травмування людей та випадків крадіжок", — стверджують у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок обстрілу човна, яким евакуювалися люди з лівого берега Херсонщини, постраждали тринадцять людей. Троє мирних жителів загинули, ще десятеро отримали поранення, серед них двоє правоохоронців.

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