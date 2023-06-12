Зросла кількість загиблих через підрив Каховської ГЕС
Вже тиждень рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків через підрив росіянами Каховської ГЕС. Станом на сьогодні, 12 червня, зросла кількість загиблих.
Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.
Інформація щодо загиблих
Усього відомо про 10 загиблих внаслідок катастрофи: 8 — у Херсонській області, ще 2 — у Миколаївській області.
Загальна інформація
За наявною інформацією, на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів. З них 32 — на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій.
"Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб. Загинуло 8 людей. 42 особи вважаються безвісти зниклими, з них — 7 дітей", — йдеться у повідомленні.
В той час у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт.
"Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. 2 людей загинуло", — пишуть у МВС.
Також там додають, що на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у 32 населених пунктах. Це майже 165 тисяч осіб.
"Фіксуємо стабільне зниження рівня води у підтоплених населених пунктах. Тож ми посилюємо безпекові заходи для попередження травмування людей та випадків крадіжок", — стверджують у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок обстрілу човна, яким евакуювалися люди з лівого берега Херсонщини, постраждали тринадцять людей. Троє мирних жителів загинули, ще десятеро отримали поранення, серед них двоє правоохоронців.