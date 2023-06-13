Ситуація в Новій Каховці: люди повертаються додому, — міський голова

Палац культури в Новій Каховці. Фото: скріншот

Вода з Нової Каховки вже відійшла, люди поступово повертаються до своїх домівок. Тим часом російські окупанти все ще не пускають людей перевірити прибережну зону, де розташований Палац культури, адміністративні будівлі та горезвісний зоопарк.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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Хоча вода з Нової Каховки відійшла, окупанти не поспішають вирішувати проблеми, викликані затопленням. Лише пускають місцевих жителів додому за реєстрацією.

"Найбільше місце затоплення від проспекту Дніпровського до самого Дніпра, там де наш і дитячий садок, і Палац культури, і наш трагічний зоопарк. Усе це недоступне, бо по проспекту Дніпровському окупанти виставили своїх часових чи охоронців, і нікого не пускають. Так що туди, щоб пройти подивитись що там в Палаці культури, не є можливим", — повідомив міський голова Нової Каховки.

Вода та електроенергія в місті наразі є. Жодної евакуації росіянами проведено не було.

Також у Новій Каховці посилюється неприємний запах.

"Чи це від того мулу, що винесло, чи це від усього разом, чи від тієї риби, що починає трошечки підгнивати — запах у місті стоїть", — розповів Володимир Коваленко.

Також у місті працюють ринки. Наслідки затоплення відчуваються і в цінах на овочі та фрукти. Припускають, що здорожчення повʼязано з ускладненням поливу через спад води у Каховському водосховищі.

Також 12 червня з літака, що пролітав, на місто зірвалась керована бомба. Цієї ночі мешканці також повідомили про гучні обстріли.

Нагадаємо, у МВС повідомили, що кількість жерств внаслідок підриву ГЕС зросла.

А в МОЗ розповіли, що жителям Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей потрібно уважно ставитися до води з відкритих водойм.