Скандал с зимними куртками: журналисты ответили на предложение Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: РБК Украина

Журналист "УП" Михаил Ткач, которому глава Минобороны Алексей Резников предложил заключить странное пари, посоветовал Резникову прежде всего заключать договоры о закупках по рыночным ценам. Нардепка Анастасия Радина, которой министр предлагает сложить мандат, также ответила.

Об этом журналист УП Михаил Ткач и нардепка Анастасия Радина сообщили на своих страницах в Facebook.

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Если окажется, что МО поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, ухожу в отставку. уйти из издания и на 3 года прекратить заниматься журналистикой" , — заявил чиновник.

Резников отметил, что при разборе ситуации Минобороны предоставит все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела.

Рассудить пари министр приглашает Комитет по депутатской этике Верховной Рады и Комиссию журналистской этики, а наблюдателями – редакции ведущих СМИ.

Реакция журналиста "УП" Михаила Ткача

"Господин министр, вы должны пойти еще после расследования о закупке министерством обороны яиц по 17 гривен, но вы втянули общество в шоу с килограммами, штуками, и другими манипуляциями, места которым не должно быть в министерстве обороны во время полномасштабной войны", - написал Ткач.

Он добавил, что министр должен был пойти на заседание парламентского комитета по борьбе с коррупцией после публикации Юрия Николова о закупке курток для ВСУ, но проигнорировал возможность отчитаться.

По его словам, вместо объяснений по поводу участия племянника депутата оборонного комитета в закупках министерства обороны министр обороны вынужден "опускаться до неминистерского уровня давления на СМИ".

Что предложила Анастасия Радина

Глава антикоррупционного комитета ВР Украины Анастасия Радина заявила, что Резников должен сейчас разбираться со своими подчиненными, обеспечивать военных БпЛА, запускать агентство тыловых закупок, организовывать модернизацию самолетов.

Редина предложила Резникову к 9 утра понедельника, 28 августа, опровергнуть, что:

Минобороны без тендера купило куртки у "турецкой" фирмы-посредника, одним из владельцев которой на момент договора с Минобороны был полностью украинский племянник народного депутата из оборонного комитета Касая.

Минобороны оплатило куртки втрое дороже, чем это указано в документе с турецкой стороны, с которым груз выехал из Турции и проехал другие таможни вплоть до границы Украины.

Ранее мы рассказывали, министр обороны Украины Алексей Резников готов подать в отставку. На такое заявление его подтолкнул скандал с закупкой зимних курток для защитников "по завышенным ценам".