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Скандал з зимовими куртками: журналісти відповіли на пропозицію Резнікова

26 серпня 2023 11:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Скандал з зимовими куртками: журналісти відповіли на пропозицію Резнікова
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: РБК Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Журналіст "УП" Михайло Ткач, якому голова Міноборони Олексій Резніков запропонував укласти дивне парі, порадив Резнікову передусім укладати договори про закупівлі по ринкових цінах. Нардепка Анастасія Радіна, якій міністр пропонує скласти мандат, також відповіла.

Про це журналіст УП Михайло Ткач та нардепка Анастасія Радіна у повідомили на своїх сторінках у Facebook. 

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Що запропонував міністр оборони

"Якщо виявиться, що МО поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, йду в відставку. Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тисяч зимових курток, а не літніх, то нардепка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст "УП" Михайло Ткач — піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою", — заявив посадовець.

Резніков зазначив, що під час розбору ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти й матеріали, які стосуються справи.

Розсудити парі міністр запрошує Комітет з депутатської етики Верховної Ради та Комісію журналістської етики, а спостерігачами — редакції провідних ЗМІ.

Реакція журналіста "УП" МихайлаТкача

"Пане міністре, ви мали піти ще після розслідування про закупівлю міністерством оборони яєць по 17 гривень, але ви втягнули суспільство в шоу з кілограмами, штуками, та іншими маніпуляціями, місця яким не має бути в міністерстві оборони під час повномасштабної війни", — написав Ткач.

Він додав, що міністр мав піти на засідання парламентського комітету з питань боротьби з корупцією після публікації Юрія Ніколова про закупівлю курток для ЗСУ, але проігнорував можливість прозвітувати.

За його словами, замість пояснень щодо участі племінника депутата оборонного комітету у закупівлях міністерства оборони міністр оборони змушений "опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ".

Що запропонувала Анастасія Радіна

Голова антикорупційного комітету ВР України Анастасія Радіна заявила, що Резніков мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими, забезпечувати військових БпЛА, запускати агенцію тилових закупівель, організовувати модернізацію літаків.

Редіна запропонувала Резнікову до 9 ранку понеділка, 28 серпня, спростувати те, що:

  • Міноборони без тендеру купило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая.
  • Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України.

Раныше ми розповідали, міністр оборони України Олексій Резніков готовий подати у відставку. На таку заяву його підштовхнув скандал із закупівлею зимових курток для захисників "за завищеними цінами". 

 

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