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Сколько украинцев готовы отдать оккупированные территории для РФ: опрос

23 августа 2023 16:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сколько украинцев готовы отдать оккупированные территории для РФ: опрос
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Большинство украинцев не согласились бы на компромиссы с Россией для прекращения войны. Люди не готовы отдавать свои территории для оккупантов.

Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

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Опрос украинцев

Более 90% людей назвали неприемлемым признание оккупированных территорий Украины частью РФ. Лишь 5% людей считают, что ради прекращения войны можно отказаться от некоторых своих территорий.

Чуть больше людей выразили готовность уступить будущим членством Украины в НАТО — 18% опрошенных.

На сокращение ВСУ в мирное время готовы согласиться не больше 13% украинцев.

Предоставить русскому языку официальный статус в Украине или отказаться от политики декоммунизации готовы до 18% людей.

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Результаты опроса. Фото: dif.org.ua

Согласно результатам социологического исследования, более высокий уровень готовности идти на уступки РФ (кроме территориальных) показывают люди на юге и востоке страны. Социологи отмечают, что все же больше опрашиваемых считают неприемлемыми какие-либо из рассмотренных уступок.

Опрос проводился 9-15 августа. Методом face-to-face опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет

Напомним, большая часть украинцев одобряют замену советского символа на герб Украины на монументе "Родина-Мать", однако 69% украинцев считают, что эти деньги нужно было потратить на войну.

Также мы писали, что большинство украинцев, выехавших в Польшу в поисках убежища, планируют вернуться домой. А 17% опрошенных украинцев выразили желание вернуться на родину в ближайшее время.

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