Скільки українців готові віддати окуповані території для РФ: опитування

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Більшість українців не погодилися б на компроміси з Росією задля припинення війни. Люди не готові віддавати свої території для окупантів.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Опитування українців

Понад 90% людей назвали неприйнятним визнання окупованих територій України частиною РФ. Лише 5% людей вважають, що заради припинення війни можна відмовитися від деяких своїх територій.

Трохи більше людей висловили готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО — 18% опитуваних.

На скорочення ЗСУ у мирний час готові погодитися не більше 13% українців.

Надати російській мові офіційний статус в Україні або відмовитися від політики декомунізації готові до 18% людей.

Результати опитування. Фото: dif.org.ua

Згідно з результатами соціологічного дослідження, вищий рівень готовності йти на поступки РФ (крім територіальних) показують люди на півдні та сході країни. Соціологи наголошують, що все ж більше опитуваних вважають неприйнятними будь-які з розглянутих поступок.

Опитування проводилося 9-15 серпня. Методом face-to-face опитано 2019 респондентів віком від 18 років

Нагадаємо, більша частина українців схвалюють заміну радянського символа на герб України на монументі "Батьківщина-Мати", проте 69% українців вважають, що ці гроші потрібно було витратити на війну.

Також ми писали, що більшість українців, які виїхали до Польщі у пошуках притулку, планують повернутися додому. А 17% опитаних українців висловили бажання повернутися на батьківщину уже найближчим часом.