Словацкие перевозчики присоединились к блокаде границы с Украиной

Грузовики на границе. Фото: AFP

Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". О сроках блокады не сообщается.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Блокада границы с Украиной

"По информации от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13:30 началось блокирование движения грузовиков, движущихся в направлении словацкого пункта пропуска "Вишне-Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород", — говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что его инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии.

По состоянию на сейчас на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 300 грузовиков. Пропуск автомобилей и автобусов осуществляется как обычно.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Что говорят в ГТСУ

Государственная таможенная служба Украины обратилась к перевозчикам, которые будут пересекать границу со Словакией.

"Сегодня, 21 ноября, возможны задержки оформления в пункте пропуска "Вишне Немецкое — Ужгород" на границе со Словакией. Это прежде всего связано с тем, что со словацкой стороны неизвестные лица без каких-либо предупреждений перекрыли движение грузового транспорта", — говорится в сообщении.

В ГТСУ отметили, что смежная сторона официально не уведомляла украинскую о возможной блокировке границы, а также, присоединились ли к блокаде польских дальнобойщиков и словацкие перевозчики.

Перевозчиков призвали учесть данную проблему и выбирать ближайший для пересечения границы КПП "Чоп-Захонь" или "Дьяково-Халмеу".

Пост ГТСУ. Фото: скриншот

Напомним, на украинско-польской границе продолжаются забастовки. В настоящее время очередь фур со стороны Польши на пункте пропуска "Рава-Русская" достигла более 53 км.

Также мы писали, что украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.