Словацкие перевозчики присоединились к блокаде границы с Украиной
Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое". О сроках блокады не сообщается.
Об этом сообщает ГПСУ.
Блокада границы с Украиной
"По информации от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13:30 началось блокирование движения грузовиков, движущихся в направлении словацкого пункта пропуска "Вишне-Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород", — говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что его инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии.
По состоянию на сейчас на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" в направлении Украины находится около 300 грузовиков. Пропуск автомобилей и автобусов осуществляется как обычно.
Что говорят в ГТСУ
Государственная таможенная служба Украины обратилась к перевозчикам, которые будут пересекать границу со Словакией.
"Сегодня, 21 ноября, возможны задержки оформления в пункте пропуска "Вишне Немецкое — Ужгород" на границе со Словакией. Это прежде всего связано с тем, что со словацкой стороны неизвестные лица без каких-либо предупреждений перекрыли движение грузового транспорта", — говорится в сообщении.
В ГТСУ отметили, что смежная сторона официально не уведомляла украинскую о возможной блокировке границы, а также, присоединились ли к блокаде польских дальнобойщиков и словацкие перевозчики.
Перевозчиков призвали учесть данную проблему и выбирать ближайший для пересечения границы КПП "Чоп-Захонь" или "Дьяково-Халмеу".
Напомним, на украинско-польской границе продолжаются забастовки. В настоящее время очередь фур со стороны Польши на пункте пропуска "Рава-Русская" достигла более 53 км.
Также мы писали, что украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.
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