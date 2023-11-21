Словацькі перевізники долучилися до блокади кордону з Україною

Вантажівки на кордоні. Фото: AFP

Словацькі перевізники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Про терміни блокади не повідомляється.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"За інформацією від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху вантажівок, що рухаються в напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що його ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини.

Станом на зараз на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажівок. Пропуск автомобілей та автобусів здійснюється як зазвичай.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Що кажуть у ДМСУ

Державна митна служба України звернулася до перевізників, які перетинатимуть кордон зі Словаччиною.

"Сьогодні, 21 листопада, можливі затримки оформлення у пункті пропуску "Вишнє Нємецьке — Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною. Це насамперед пов’язано з тим, що зі словацького боку невідомі особи без будь-яких попереджень перекрили рух вантажного транспорту", — йдеться у повідомленні.

У ДМСУ наголосили, що суміжна сторона офіційно не повідомляла українську про ймовірне блокування кордону, а також, чи до блокади польських далекобійників долучилися і словацькі перевізники.

Перевізників закликали врахувати дану проблематику та обирати найближчий для перетину кордону КПП "Чоп – Захонь" або "Дякове – Халмеу".

Допис ДМСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні тривають страйки. Наразі черга фур з боку Польщі на пункті пропуску "Рава-Руська" досягла понад 53 км.

Також ми писали, що українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.