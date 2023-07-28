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Сегодня Украина отмечает День Государственности: главное про праздник

28 июля 2023 08:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сегодня Украина отмечает День Государственности: главное про праздник
День Государственности Украины. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 28 июля, украинцы празднуют День Государственности. Президент Украины Владимир Зеленский ввел этот праздник в честь 30-летия Независимости Украины, и впервые он был отмечен год назад.

Новини.LIVE расскажет главное про праздник.

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Что нужно знать про День Государственности

День государственности совпадает с Днем Крещения Киевской Руси. Этот день также почитается как День памяти князя Владимира Великого, который сделал значимый выбор в пользу европейской культуры, обратившись к христианству в 988 году.

Этот день также совпадает с днем, когда Церковь чтит память князя Владимира Великого, признанного равноапостольным. В этом исконном совпадении дат и заключается глубокий смысл празднования Дня Государственности. Времена правления князя Владимира были золотым веком Киевской Руси, а его решение о крещении в 988 году символизирует выбор пути к европейскому развитию и культуре.

Изменение даты праздника

Изменения в календаре Православной церкви Украины приведут к тому, что дата празднования будет сдвинута. С 1 сентября церковь переходит на новоюлианский стиль и это приведет к смещению многих религиозных дат на 14 дней. Это также затрагивает день в память о князе Владимире, который теперь будет праздноваться 15 июля. Принимая это во внимание, Зеленский принял решение о переносе Дня Государственности на эту дату, и это решение поддержала Верховная Рада. Поэтому, хотя в этом году 28 июля еще будет отмечаться как День Государственности, с 2024 года празднование будет проводиться 15 июля.

Напомним, что каждый год 28 июля православные украинцы отмечают одно из важнейших религиозных событий в истории Украины — День крещения Киевской Руси. Праздник был создан в честь основания в стране христианства князем Владимиром Великим. Сейчас официально праздник называется День крещения Киевской Руси-Украины. А в 2023 году отмечается 1035-летие крещения Руси.

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