Прогноз погоды на 25 марта: в каких регионах синоптики прогнозируют дожди

Сегодня в Украине ухудшится погода: в каких регионах нужно готовиться к дождям
На большинстве территорий Украины 25 марта ожидается теплая погода. Однако в ряде областей будут дожди и несколько похолодает.
Об этом говорится в прогнозе от Украинского гидрометцентра.
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Погода в Украине 25 марта
Сегодня по Украине ожидается облачная с прояснениями погода. В западных областях умеренные, днем и в северных областях местами небольшие дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью 3-8° тепла, на западе и севере страны до 10°;
- днем 13-18°, на высокогорье Карпат и побережье морей 7-12°.
Прогноз погоды по Киевской области на 25 марта
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 5-10° тепла;
- днем 13-18°;
- в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 15-17°.
Погода по регионам
- Во Львове — облачно с прояснениями, дождь, ночью +9°…+7°C, днем +16°, +12°…+14°C, ветер западный 7-12 м/с;
- В Луцке — облачно с прояснениями, дождь, ночью +9°…+7°C, днем +12°…+14°C, ветер западный 7-12 м/с;
- В Ровно — облачно с прояснениями, дождь, ночью +9°…+7°C, днем +12°…+14°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Тернополе — облачно с прояснениями, дождь, ночью +9°…+7°C, днем +13°…+15°C, ветер западный 7-12 м/с.
- В Хмельницком — облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью +9°…+7°C, днем +14°…+16°C, ветер западный 7-12 м/с;
- В Ивано-Франковске — облачно с прояснениями, дождь, ночью +7°…+5°C, днем +12°…+14°C, ветер западный 7-12 м/с;
- В Ужгороде — облачно с прояснениями, дождь, ночью +9°…+7°C, днем +12°…+14°C, ветер юго-восточный 7-12 м/с;
- В Черновцах — облачно с прояснениями, дождь, ночью +9°…+7°C, днем +15°…+17°C, ветер западный 7-12 м/с;
- В Виннице — облачно с прояснениями, без осадков; ночью +7°…+5°C, днем +15°…+17°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Житомире — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь; ночью +9°…+7°C; днем +14°…+16°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Черкассах — облачно с прояснениями, без осадков ночью +10°…+8°C: днем +17°…+19°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Кропивницком — облачно с прояснениями, без осадков, ночью +7°…+5°C, днем +15°…+17°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Полтаве — облачно с прояснениями, без осадков, ночью +8°…+6°C; днем +15°…+17°C; ведер юго-западный 7-12 м/с;
- В Одессе — облачно с прояснениями, без осадков; ночью +6°…+4°C; днем +10°…+12°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Херсоне — облачно с прояснениями, без осадков; ночью +6°…+4°C; днем +14°…+16°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Николаеве — облачно с прояснениями, без осадков; ночью +6°…+4°C; днем +15°…+17°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Запорожье — облачно с прояснениями, без осадков; ночью +6°…+4°C, днем +14°…+16°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Сумах — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь; ночью +9°…+7°C; днем +14°…+16°C; ветер: юго-западный 7-12 м/с;
- В Харькове — облачно с прояснениями, без осадков; ночью +8°…+6°C; днем +14°…+16°C; ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Днепре — облачно с прояснениями, без осадков, ночью +7°…+5°C, днем +15°…+17°C, ветер юго-западный 7-12 м/с;
- В Симферополе — облачно с прояснениями, без осадков; ночью +6°…+4°C; днем +15°…+17°C; ветер: юго-западный 7-12 м/с.
Прогноз от народного синоптика
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 25 марта в западных областях Украины пройдут дожди, осадки могут коснуться Житомирщины, Черниговщины, Киевщины.
На остальной территории будет сухая погода.
Температура воздуха днем составит +14+19 градусов. В западных областях и прибрежных морских районах местами +10+12 градусов.
В Киеве в субботу есть вероятность небольшого дождя, но уже вечером. В течение дня 25 марта преимущественно сухо и тепло, до +17 градусов.
Опасные гидрологические явления
- 24-27 марта на реке Стоход (приток Припяти) в створе поста Любешев при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки ожидается достижение отметки затопления сельскохозяйственных угодий района Калиновского района. И уровень опасности желтый.
- 24-27 марта на участке Десны Новгород-Северский — Чернигов, будет продолжаться развитие половодья с повышением уровней воды на 1-8 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский)Черниговской области); на притоке Десны р. Снов в результате медленного спада половодья, будет продолжаться постепенное уменьшение затопления поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. ІІ уровень опасности — оранжевый.
- 25-27 марта, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей) и на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,5 м над текущими уровнями, в пределах русла и без негативных последствий.
Снеголавинная опасность
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) удерживается:
24-26 марта — на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Укргидрометцентр разработал климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте в Украине. Данные наблюдения свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет 0...+6°C, на высокогорье Карпат -3°C.