Прогноз погоди на 25 березня: у яких регіонах синоптики прогнозують дощі

У багатьох регіонах сьогодні прогнозується дощ

На більшості території України 25 березня очікується тепла погода. Однак у низці областей будуть дощі і дещо похолоднішає.

Про це йдеться у прогнозі від Українського гідрометцентру.

Погода в Україні 25 березня

Сьогодні по Україні очікується хмарна з проясненнями погода. У західних областях помірні, вдень і в північних областях місцями невеликі дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі 3-8° тепла, на заході та півночі країни до +10°С;

вдень +13-18°С, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 7-12° тепла.

Прогноз погоди по Київщині на 25 березня

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі 5-10° тепла;

вдень 13-18°;

у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 15-17°.

Погода по регіонах

У Львові — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +9°…+7°C, вдень +16°, +12°…+14°C, вітер західний 7-12 м/с;

У Луцьку — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +9°…+7°C, вдень +12°…+14°C, вітер західний 7-12 м/с;

У Рівному — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +9°…+7°C, вдень +12°…+14°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Тернополі — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +9°…+7°C, вдень +13°…+15°C, вітер західний 7-12 м/с.

У Хмельницькому — хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі +9°…+7°C, вдень +14°…+16°C, вітер західний 7-12 м/с;

В Івано-Франківську — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +7°…+5°C, вдень +12°…+14°C, вітер західний 7-12 м/с;

В Ужгороді — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +9°…+7°C, вдень +12°…+14°C, вітер південно-Східний 7-12 м/с;

У Чернівцях — хмарно з проясненнями, дощ, вночі +9°…+7°C, вдень +15°…+17°C, вітер західний 7-12 м/с;

У Вінниці — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +7°…+5°C, вдень +15°…+17°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Житомирі — хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ; вночі +9°…+7°C; вдень +14°…+16°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Черкасах — хмарно з проясненнями, без опадів вночі +10°…+8°C: вдень +17°…+19°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Кропивницькому — хмарно з проясненнями, без опадів, вночі +7°…+5°C, вдень +15°…+17°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Полтаві — хмарно з проясненнями, без опадів, вночі +8°…+6°C; вдень +15°…+17°C; відер південно-західний 7-12 м/с;

В Одесі — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +6°…+4°C; вдень +10°…+12°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Херсоні хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +6°…+4°C; вдень +14°…+16°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Миколаєві — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +6°…+4°C; вдень +15°…+17°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Запоріжжі — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +6°…+4°C, вдень +14°…+16°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Сумах — хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ; вночі +9°…+7°C; вдень +14°…+16°C; вітер: південно-західний 7-12 м/с;

У Харкові — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +8°…+6°C; вдень +14°…+16°C; вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Дніпрі — хмарно з проясненнями, без опадів, вночі +7°…+5°C, вдень +15°…+17°C, вітер південно-західний 7-12 м/с;

У Сімферополі — хмарно з проясненнями, без опадів; вночі +6°…+4°C; вдень +15°…+17°C; вітер: південно-західний 7-12 м/с.

Прогноз від народного синоптика

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 25 березня в західних областях України пройдуть дощі, опади можуть торкнутися Житомирщини, Чернігівщини, Київщини.

На решті території буде суха погода.

Температура повітря вдень становитиме +14+19 градусів. У західних областях та в прибережних морських районах місцями +10+12 градусів.

У Києві в суботу є ймовірність невеликого дощу, але вже аж ввечері. Протягом дня 25 березня переважно сухо та тепло, до +17 градусів.

Небезпечні гідрологічні явища

24-27 березня на рiчцi Стохiд (притока Прип'яті) у створi поста Любешiв при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу очiкується досягнення вiдмiтки затоплення сiльськогосподарських угiдь, присадибних дiлянок у прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського району Волинської областi. I рiвень небезпеки — жовтий.

24-27 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Чернігів, продовжуватиметься розвиток водопілля з підвищеннями рівнів води на 1-8 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави та порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області); на притоці Десни р. Снов внаслідок повільного спаду водопілля, триватиме поступове зменшення затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

25-27 березня, у зв'язку з очiкуваними значними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (в межах Львівської та Івано-Франківської областей) та на річках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,5 м над поточними рівнями, в межах русла та без негативних наслiдкiв.

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується:

24-26 березня — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр розробив кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні. Дані спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні складає 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.