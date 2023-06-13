Как действовать, если представители ТЦК требуют военный билет — совет адвоката

Вручение повесток призывникам в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

В Украине все чаще военнообязанные мужчины сталкиваются с ситуацией, когда сотрудники ТЦК и СП останавливают на улице и требуют предъявить военный билет. Свое требование они аргументируют военным положением, обязывающим каждого гражданина носить с собой документы. В случае отказа мужчине угрожают задержанием и привлечением к административной ответственности.

Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале объяснил, как украинская реагировать на подобные требования представителей территориальных центров.

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Адвокат смоделировал соответствующую ситуацию. Так военнообязанного останавливают представители ТЦК в любом общественном месте или на улице и просят предоставить военный билет, обосновав это тем, что во время военного положения каждый должен иметь при себе военно-учетные документы.

"А если откажетесь — тогда вас задержат и привлекут к административной ответственности по ст. 210 КУоАП", — говорит Симутин.

Правовед отмечает, что военнослужащие могут ссылаться на:

ст. 8 ЗУ "О правовом режиме военного положения";

постановление КМУ №1456 от 29.12.21;

приказ начальника ВГА носить с собой военно-учетные документы для проверки.

Военный билет. Фото: google.com

Почему сотрудники ТЦК не вправе требовать предъявить военный билет

Адвокат говорит, что ст. 8 вышеупомянутого Закона действительно позволяет начальникам военно-гражданских администраций устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, в частности, п. 7 предоставлено право на проверку документов, авто, грузов и т. п. в определенном правительством порядке.

"А куда же этот порядок отсылает? К п. 7 постановления №1456, где уполномоченное лицо имеет право требовать документы, удостоверяющие личность или специальный статус лица. И не просто так, а только при наличии оснований, например, если вы совершили правонарушение и т. п.", — объясняет Симутин.

Ст. 13 ЗУ "О Едином государственном демографическом реестре, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус", определяет достаточный перечень таких документов.

К документам, удостоверяющим личность и гражданство, относятся:

паспорт;

загранпаспорт.

Документы, удостоверяющие личность и его специальный статус:

удостоверение водителя;

вид мигранта.

"Военный билет в этом перечне отсутствует", — подчеркнул юрист.

По его словам, закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылается ТЦК, не имеют отношения к проверке военно-учетных документов.

Следовательно, угрозы о привлечении по ст. 210 КУоАП и задержание можно рассматривать в судебном порядке.

"Угрозы о привлечении по ст. 210 КУоАП и задержании — это все бегом отменит суд, если у вас опытный адвокат", — отметил Роман Симутин.

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