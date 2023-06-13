Як діяти, якщо представники ТЦК вимагають військовий квиток — порада адвоката

Вручення повісток призовникам в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

В Україні все частіше військовозобов'язані чолові стикаються з ситуацією, коли співробітники ТЦК та СП зупиняють на вулиці та вимагають пред'явити військовий квиток. Свою вимогу вони аргументують воєнним станом, який зобов'язує кожного громадянина носити із собою документи. В разі відмови, чоловікові погрожують затриманням та притягненням до адміністративної відповідальності.

Адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube-каналі пояснив, як українцям реагувати на подібні вимоги представників територіальних центрів.

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Адвокат змоделював відповідну ситуацію. Так військовозобов'язаного зупиняють представники ТЦК у будь-якому громадському місці чи на вулиці та просять надати військовий квиток, обґрунтувавши це тим, що під час воєнного стану кожен повинен мати при собі військово-облікові документи.

"А якщо відмовитеся — тоді вас затримають і притягнуть до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП", — каже Сімутін.

Правознавець зазначає, що військкоми можуть посилатися на:

ст. 8 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану";

постанову КМУ №1456 від 29.12.21 року;

наказ начальника ВЦА носити із собою військово-облікові документи для перевірки.

Військовий квиток. Фото: google.com

Чому співробітники ТЦК не мають права вимагати пред'явити військовий квиток

Адвокат каже, що ст. 8 вищезгаданого Закону дійсно дозволяє начальникам військово-цивільних адміністрацій встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, зокрема п. 7 надано право на перевірку документів, авто, вантажів і т. п. у визначеному урядом порядку.

"А куди ж цей порядок відсилає? До п. 7 постанови №1456, де уповноважена особа має право вимагати документи, що посвідчують особу чи спеціальний статус особи. І не просто так, а лише за наявності підстав, наприклад, якщо ви вчинили правопорушення тощо", — пояснює Сімутін.

Ст. 13 ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її спеціальний статус", визначає достатній перелік таких документів.

До документів, що посвідчують особу та громадянство, належить:

паспорт;

закордонний паспорт.

Документи, що посвідчують особу та її спеціальний статус це:

посвідчення водія;

посвідка мігранта.

"Військовий квиток у цьому переліку відсутній", — наголосив правник.

Тож, за його словами, закон, постанова та накази ВЦА, на які посилається ТЦК, не мають відношення до перевірки військово-облікових документів.

А отже, погрози про притягнення за ст. 210 КУпАП та затримання можна розглядати в судовому порядку.

"Погрози про притягнення за ст. 210 КУпАП та затримання — це все аж бігом скасує суд, якщо маєте досвідченого адвоката", — зауважив Роман Сімутін.

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