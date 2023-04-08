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Надеяться на тепло не стоит: в каких регионах сегодня будет холодно

8 апреля 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня — подробный прогноз погоды на 8 апреля.
Синоптики прогнозируют сегодня облачную погоду. Фото google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что сегодня, 8 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается температура воздуха до 10-15 градусов. В то же время, холодная погода еще задержится на Западе.

Новини.LIVE подробно рассказывают прогноз погоды на сегодня.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют сегодня облачную погоду. Временами небольшой дождь, а в Карпатах небольшой снег. В большинстве западных областей и Одесской области ночью без существенных осадков.

Ночью и утром в западных и Одесских областях местами туман; днем в южных и центральных областях местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях ночью около 0°, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем от 1 мороза до 4° тепла).

Погода в Украине 8 апреля 2023

В Киевской области будет облачно, также ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°;
  • в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам Натальи Диденко, в Карпатах и вокруг горных регионов пройдет мокрый снег. Температура воздуха пока существенно не будет меняться. В течение дня холоднее всего будет на западе, теплее всего на востоке.

В большинстве областей Украины ожидается +9...+14 градусов, на востоке и в прилегающих к востоку областях +12...+17 градусов. В западной части все никак холода не удается вытолкать, 8-9 апреля предполагается +6...+11 градусов (ночью даже еще задерживаются небольшие "минусы").

На картинке может быть: карта

Отметим, народный синоптик Наталья Диденко ранее спрогнозировала, что в западных областях холода отступят уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.

 

 

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